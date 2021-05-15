Son dakika: Dışişleri Bakanlığı duyurdu! İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Filistin hamlesi

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığı, İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi'nin 16 Mayıs'ta videokonferans yönetmiyle toplanacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırıları karşısında, ülkemizin Filistin makamları ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirve Dönem Başkanı Suudi Arabistan ile bilistişare girişimleri üzerine, 16 Mayıs 2021 tarihinde Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı İİT İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı videokonferans formatında düzenlenecektir.