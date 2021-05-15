SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı, 15 Mayıs koronavirüs verilerini açıkladı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları...

VERİLER UMUT VERİCİ

Rekor seviyelere çıkan vaka sayıları, tam kapanmanın ardından 15 bin altına kadar gerilirken, ağır hasta ve vefat sayılarında da gözle görülür bir düşüş gözlemlendi. Sağlık Bakanlığı, 15 Mayıs koronavirüs verilerini açıkladı. İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...

15 MAYIS KORONAVİRÜS VERİLERİ:

15 Mayıs koronavirüs tablosuna göre; son 24 saatte 204 bin 637 test yapıldı, 11 bin 472 vaka tespit edildi. Bugün 236 vatandaşımız Kovid-19 nedeniyle vefat etti ve toplam vefat sayısı 44 bin 537'ye yükseldi.

15 Mayıs'ta hasta sayısı bin 84 olurken, ağır hasta sayısı da 2 bin 563 oldu.