Son dakika haberler... Tam kapanmanın sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde, günlük vaka sayısı ve koronavirüs son durum tablosu da sık sık araştırılıyor. Tam kapanmanın ardından günlük koronavirüs vaka ve ölü sayısı son durum tablosunda istenilen seviyeye yaklaşıldı. Alınan tedbirlerin olumlu sonuç verdiği görülürken günlük corona virüs vaka sayısı 10 binli rakamlara geriledi.

BUGÜNKÜ KORONAVİRÜS VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 15 MAYIS 2021

Bu doğrultuda, günlük koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı son durum tablosu araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı'nın dün açıkladığı korona tablosu verilerine göre, 11 bin 394 vaka görülürken 37 bin 261 kişi iyileşti. Buna karşın, 242 kişi Kovid-19 nedeni ile hayatını kaybetti. Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 15 Mayıs koronavirüs vaka ve ölü sayısı nedir, belli oldu mu?

İşte, bugünkü koronavirüs son durum tablosu 15 Mayıs 2021