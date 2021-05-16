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Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | 15 Mayıs koronavirüs vaka sayısı tablosu açıklandı! Koronavirüs son durum tablosu ile vefat, hasta ve vaka sayısı kaç oldu?
Giriş Tarihi: 16.5.2021 07:19 Son Güncelleme: 16.5.2021 07:19

| 15 Mayıs tablosu açıklandı! Koronavirüs son durum tablosu ile vefat, hasta ve vaka sayısı kaç oldu?

SON DAKİKA | 15 Mayıs koronavirüs vaka sayısı tablosu açıklandı! Koronavirüs son durum tablosu ile vefat, hasta ve vaka sayısı kaç oldu?

haberi... Türkiye, pandemisi karşısında başarılı mücadelesini sürdürüyor. Tam kapanmanın sonlarına doğru gelinirken günlük corona da istenilen seviyelere indi. Buna ek olarak, günlük koronavirüs ölü ve vaka sayısı son durum tablosu da merak konusu oldu. Bilindiği üzere, aktif corona vaka sayısı ve ölü sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından son dakika olarak açıklanıyor. Peki, Türkiye'de bugünkü koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? İşte, Sağlık Bakanlığı'nın son dakika verileri ile bugünkü corona vaka sayısı son durum tablosu 15 Mayıs 2021

Son dakika haberler... Tam kapanmanın sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde, günlük vaka sayısı ve koronavirüs son durum tablosu da sık sık araştırılıyor. Tam kapanmanın ardından günlük koronavirüs vaka ve ölü sayısı son durum tablosunda istenilen seviyeye yaklaşıldı. Alınan tedbirlerin olumlu sonuç verdiği görülürken günlük corona virüs vaka sayısı 10 binli rakamlara geriledi.

BUGÜNKÜ KORONAVİRÜS VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 15 MAYIS 2021

Bu doğrultuda, günlük koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı son durum tablosu araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı'nın dün açıkladığı korona tablosu verilerine göre, 11 bin 394 vaka görülürken 37 bin 261 kişi iyileşti. Buna karşın, 242 kişi Kovid-19 nedeni ile hayatını kaybetti. Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 15 Mayıs koronavirüs vaka ve ölü sayısı nedir, belli oldu mu?

İşte, bugünkü koronavirüs son durum tablosu 15 Mayıs 2021

SON DAKİKA | 14 Mayıs koronavirüs vaka sayısı tablosu paylaşıldı! Koronavirüs tablosu ile bugünkü hasta, vefat ve vaka sayısı kaç oldu?

BUGÜNE AİT KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI!

15 Mayıs'a ait koronavirüs vaka ve ölü sayısı tablosu duyuruldu. Sağlık Bakanlığı tarafından günlük corona virüs son durum tablosu detaylı olarak paylaşıldı.

İşte, gün gün veriler;

14 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 11 bin 472
  • HASTA SAYISI: Bin 84
  • VEFAT SAYISI: 236
  • İYİLEŞEN SAYISI: 38 bin 814

14 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 11 bin 394
  • HASTA SAYISI: Bin 102
  • VEFAT SAYISI: 242
  • İYİLEŞEN SAYISI: 37 bin 261

13 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 11 bin 534
  • HASTA SAYISI: Bin 217
  • VEFAT SAYISI: 238
  • İYİLEŞEN SAYISI: 55 bin 472

12 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 13 bin 29
  • HASTA SAYISI: Bin 496
  • VEFAT SAYISI: 232
  • İYİLEŞEN SAYISI: 35 bin 167

11 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 14 bin 497
  • HASTA SAYISI: Bin 582
  • VEFAT SAYISI: 278
  • İYİLEŞEN SAYISI: 22 bin 253

10 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 13 bin 604
  • HASTA SAYISI: Bin 734
  • VEFAT SAYISI: 282
  • İYİLEŞEN SAYISI: 26 bin 953

9 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 15 bin 191
  • HASTA SAYISI: 2 bin 102
  • VEFAT SAYISI: 283
  • İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 694

8 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 18 bin 052
  • HASTA SAYISI: 2 bin 178
  • VEFAT SAYISI: 281
  • İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 896

7 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 20 bin 107
  • HASTA SAYISI: 2 bin 210
  • VEFAT SAYISI: 278
  • İYİLEŞEN SAYISI: 35 bin 529
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SON DAKİKA | 15 Mayıs koronavirüs vaka sayısı tablosu açıklandı! Koronavirüs son durum tablosu ile vefat, hasta ve vaka sayısı kaç oldu?
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