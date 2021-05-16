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Giriş Tarihi: 16.5.2021

4 terörist etkisiz hale getirildi

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Kuzey Irak'ta PKK tarafından açılan ateş sonucu şehit edilen İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Özdamar'ın kanı yerde kalmadı. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden 3'ü daha etkisiz hale getirildi. Özdamar'ı şehit eden 5 kişilik terörist grubun tamamının etkisiz hale getirildiği belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan operasyonlara ilişkin yapılan açıklamada, "Pençe-Şimşek operasyonunun icra edildiği Irak kuzeyindeki Metina'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!" denildi. Ayrıca Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında 1 teröristin daha keskin nişancılar tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 111'e yükseldiği ifade edildi.
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4 terörist etkisiz hale getirildi
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