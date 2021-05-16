Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri AK Parti yetimlere tebessüm oldu
Giriş Tarihi: 16.5.2021

yetimlere tebessüm oldu

ANKARA
AK Parti yetimlere tebessüm oldu
'Bir Tebessümleri Yeter' sloganıyla yola çıkan AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığı, ramazan ayında toplamda bin yetim çocuğun tişört, gömlek, pantolon, ayakkabı gibi giysi ihtiyaçlarını karşılayarak yüzlerini güldürdü. AK Parti Gençlik Kolları, hayırsever bir vatandaşın kullanıma açtığı depoyu minik yetimleri ağırlayacakları şekilde balon ve çeşitli süslerle hazır hale getirdi. Üç gün süren program kapsamında bin minik çocuğun giysi ihtiyaçları burada karşılandı. AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız, "Ramazan dolayısıyla yaptığımız birçok program içerisinde en çok önemsediğimiz faaliyetimiz olan 'Bir Tebessümleri Yeter' kampanyamız ile bin minik yetim kardeşimize ulaştık. Onlara tebessüm olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
AK Parti yetimlere tebessüm oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA