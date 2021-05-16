AK Parti yetimlere tebessüm oldu

'BirTebessümleri Yeter' sloganıyla yola çıkan AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığı, ramazan ayında toplamda bin yetim çocuğun tişört, gömlek, pantolon, ayakkabı gibi giysi ihtiyaçlarını karşılayarak yüzlerini güldürdü. AK Parti Gençlik Kolları, hayırsever bir vatandaşın kullanıma açtığı depoyu minik yetimleri ağırlayacakları şekilde balon ve çeşitli süslerle hazır hale getirdi. Üç gün süren program kapsamında bin minik çocuğun giysi ihtiyaçları burada karşılandı. AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız, "Ramazan dolayısıyla yaptığımız birçok program içerisinde en çok önemsediğimiz faaliyetimiz olan 'Bir Tebessümleri Yeter' kampanyamız ile bin minik yetim kardeşimize ulaştık. Onlara tebessüm olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.