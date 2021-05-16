Ali Babacan istifa için neden bekledi? Canlı yayında sinsi planı deşifre etti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ihanet itirafı ile siyasetin gündeminde... Babacan, AK Parti Ankara Milletvekili görevini sürdürürken, 2018 seçimlerinde rakip Millet İttifakı ile görüştüğünü, Abdullah Gül'ün aday olması için yürütülen çalışmaların tam göbeğinde olduğunu söyledi. Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç, Babacan'ın AK Parti ile ipleri koparmasına rağmen neden istifa etmediğiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Erandaç, "Hem 31 Mart seçimleri hem 1 Haziran seçimleri bunların hepsinde AK Parti'nin içinde Ali Babacan. Bekliyorlar eğer bir hareket olursa ABD'den bir emir gelirse harekete geçecekler. Umduğunu bulamayınca istifa ediyor." dedi.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ABD merkezli ekonomik saldırılara karşı büyük bir mücadeleye giriştiğini, Babacan'ın bu dönemde destek vermek yerine sustuğunu ifade eden Erandaç, "Berat Albayrak bu saldırılara karşı koymak için hayatını ortaya koyuyor, gece gündüz demeden çalışıyor. Berat Albayrak bu manipülasyonları deşifre etmek için mücadele ediyor ama partinin içinde bulunan Ali Babacan tek kelime etmiyor. Çünkü ne olduğunu gayet iyi biliyor." dedi.