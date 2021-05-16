Ali Babacan istifa için neden bekledi? Canlı yayında sinsi planı deşifre etti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ihanet itirafı ile siyasetin gündeminde... Babacan, AK Parti Ankara Milletvekili görevini sürdürürken, 2018 seçimlerinde rakip Millet İttifakı ile görüştüğünü, Abdullah Gül'ün aday olması için yürütülen çalışmaların tam göbeğinde olduğunu söyledi. Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç, Babacan'ın AK Parti ile ipleri koparmasına rağmen neden istifa etmediğiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Erandaç, "Hem 31 Mart seçimleri hem 1 Haziran seçimleri bunların hepsinde AK Parti'nin içinde Ali Babacan. Bekliyorlar eğer bir hareket olursa ABD'den bir emir gelirse harekete geçecekler. Umduğunu bulamayınca istifa ediyor." dedi.
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ABD merkezli ekonomik saldırılara karşı büyük bir mücadeleye giriştiğini, Babacan'ın bu dönemde destek vermek yerine sustuğunu ifade eden Erandaç, "Berat Albayrak bu saldırılara karşı koymak için hayatını ortaya koyuyor, gece gündüz demeden çalışıyor. Berat Albayrak bu manipülasyonları deşifre etmek için mücadele ediyor ama partinin içinde bulunan Ali Babacan tek kelime etmiyor. Çünkü ne olduğunu gayet iyi biliyor." dedi.
"3 İSİM PARTİYİ ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞTI"
Takvim yazarı Bülent Erandaç'ın A Haber canlı yayınındaki açıklamaları şöyle:
"Ali Babacan 2. adamdır. Burada ipleri elinde tutan Abdullah Gül'dür. Bu ismin de proje bir isim olduğunu uzun zamandır biliyoruz. 2014 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra AK Parti Genel Başkanlığı'nı Ahmet Davutoğlu'na bıraktı.
Daha sonra anlaşıldı ki Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Abdullah Gül planlı şekilde hareket eden, partinin içini karıştıran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı partiyi ele geçirmeye çalışan isimler olarak devreye çıktı. Bunlar tek başlarına hareket etmediler.
"GÜL, BABACAN'I PARTİNİN İÇİNDE ÖZELLİKLE TUTTU"
Abdullah Gül, derin Amerika ve Avrupa'nın proje adamıdır. 2014 yılında sonra Abdullah Gül'ün planları doğrultusunda parti içinde işlemler başladı. Ahmet Davutoğlu, CHP ile iş birliği yaparak belli bir tezgaha girmeye başladı. Derin Avrupa projesi dediğimiz olayla bağlantılı olarak.
Abdullah Gül, Ali Babacan'ın partinin içinde özellikle tutmuştur. 2018 yılında ABD Türkiye'ye karşı ekonomik savaş başlatıyor. Manipülasyonlar yapılıyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümeti başarısız gösterip 2019'daki seçimlere müdahale edebilmek için.
"BERAT ALBAYRAK HAYATINI ORTAYA KOYDU"
Berat Albayrak bu saldırılara karşı koymak için hayatını ortaya koyuyor, gece gündüz demeden çalışıyor. Berat Albayrak bu manipülasyonları deşifre etmek için mücadele ediyor ama partinin içinde bulunan Ali Babacan tek kelime etmiyor. Çünkü ne olduğunu gayet iyi biliyor.
İSTİFA ETMEK İÇİN NEDEN BEKLEDİ? İŞTE SİNSİ PLAN...
Hem 31 Mart seçimleri hem 1 Haziran seçimleri bunların hepsinde AK Parti'nin içinde Ali Babacan. Bekliyorlar eğer bir hareket olursa ABD'den bir emir gelirse harekete geçecekler. Umduğunu bulamayınca istifa ediyor.
İhanetin perde arkasındaki sinsi plan ne? Ali Babacan istifa etmek için neden 2019'u bekledi?
"PARTİ İÇİNDE OLAY ÇIKARMAYA ÇALIŞTILAR"
Ali Babacan'ın 40 milletvekili ile ayrılacağı konuşuluyordu. Eğer 40 vekil ile ayrılsa bugün muhalefet parlamentoda üstünlük ele geçirecekti. Bunlar Ali Babacan'ı AK Parti'nin içinde tutarak olay çıkarmaya çalıştılar."