Başkan Erdoğan’a sosyal medyada yoğun destek ‘Mazluma umut, zalime korku’

Sosyal medyada Başkan Erdoğan için, "Sadece bu milletin değil, tüm İslam coğrafyasının, tüm mazlum milletlerin, tüm ezilenlerin, itilenlerin, hor görülenlerin umududur" dendi. Sosyal medya paylaşımlarına AK Parti genel başkan yardımcıları ve parti teşkilatlarından da katılımlar oldu.
İşte Twitter'da trend topic olan #MilletinAdamı ve Recep Tayyip Erdoğan başlıklarıyla paylaşımlardan öne çıkanlar:
İletişim Başkanı Fahrettin Altun:
Cumhurbaşkanımız, milletine olan sevdasıyla
Anadolu'nun dört bir yanını huzur, refah ve istikrarla
buluşturmaya devam ediyor. Milletinden başka hiçbir
beşeri güç tanımayıp, müesses nizama karşı asil duruşa
liderlik ediyor. Millet ve memleket onun sevdası.
Öznur Küçüker Sirene:
Hakkım sonuna kadar
Hakkın yolunda yürüyen Erdoğan'a #HelalOlsun!
#MilletinAdamı #ReisÜmmetinBaşında #HearGaza
Zihni Çalışkan:
Sadece 1.5 milyar Müslüman'ın
değil, zulme uğramış tüm insanlığın gür sesidir Recep
Tayyip Erdoğan!
Ceyda Bölünmez Çankırı:
Mazluma umut, zalime
korku... Derdi Türkiye olan Adam, Recep Tayyip
Erdoğan!
Hüseyin Yayman:
Dünya lideri diye
yazılır, RTErdogan diye okunur.
Çiğdem Erdoğan Atabek:
İslam
coğrafyasının ve dünya mazlumlarının
umudu #MilletinAdamı @RTErdogan
Doç. Dr. Ayşe Nevin Sert:
Ezilenlerin gür sesidir o, Suskun dünyanın
hür sesidir o, Göründüğü gibi olan,
Gücünü milletten alan; Recep Tayyip
Erdoğan.
Mehmet Erdoğan:
#MilletinAdamı,
Milletin âşığı, ümmetin yeniden dirilişine vesile
olan ADAM!
Aynil Yavaş:
Dün, bugün ve yarın,
İnadına değil İNANDIĞIMIZ için Recep Tayyip
Erdoğan.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay:
Nerede bir mazlumun çığlığı
varsa, o sesi duyan ve dünyaya duyurmaya çalışan
#MilletinAdamı var.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül:
Katile, zalime, zulme, işgale "one
minute" demekten; adaletsiz düzene meydan okumaktan
hiç korkmadı. Sadece bu millete değil, tüm dünya
mazlumlarına umut oldu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan:
Bir yandan her yeni gün ülkemize yeni
eserler kazandırırken öte yandan içeride ve dışarıda
hainlerle mücadele eden; bir yandan milletimize hizmet
ederken öte yandan tüm dünyada mazlumların
hamisi olabilen bir liderdir #MilletinAdamı
AK Parti MKYK üyesi Bayram Şenocak:
@
RTErdogan liderliğinde ülkemizi 2053 ve 2071 hedeflerine
ulaştırma gayretinde olurken başta Filistinli kardeşlerimiz,
tüm dünya
mazlumlarının da
sesi olmaya devam
edeceğiz.
#MilletinAdamı daima yanındayız
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ:
Son 19 yılda her türlü ekonomik ve sosyal sorunun üstesinden geldiğimiz gibi mazlum coğrafyaların da sesi olduk.
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal:
İsrail'in döktüğü kanlara yaptığı saygısızlığa sessiz kalarak veya açıkça arka çıkarak ortak olanlar bir gün sıranın kendilerine geleceğini bilmelidir.
AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar:
Millet, her seçimde sandık yolunu aça aça hayallerine sarıldı. Birlikte başardık. Daha çok yolumuz var.
AK Parti MKYK üyesi Betül Sayan Kaya:
Düşmana korku, dosta güven veren #MilletinAdamı daima yanındayız.