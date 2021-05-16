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Giriş Tarihi: 16.5.2021

Başkan Erdoğan’a sosyal medyada yoğun destek ‘Mazluma umut, zalime korku’

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
Başkan Erdoğan’a sosyal medyada yoğun destek ‘Mazluma umut, zalime korku’
Sosyal medyada Başkan Erdoğan için, "Sadece bu milletin değil, tüm İslam coğrafyasının, tüm mazlum milletlerin, tüm ezilenlerin, itilenlerin, hor görülenlerin umududur" dendi. Sosyal medya paylaşımlarına AK Parti genel başkan yardımcıları ve parti teşkilatlarından da katılımlar oldu.
İşte Twitter'da trend topic olan #MilletinAdamı ve Recep Tayyip Erdoğan başlıklarıyla paylaşımlardan öne çıkanlar:
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanımız, milletine olan sevdasıyla Anadolu'nun dört bir yanını huzur, refah ve istikrarla buluşturmaya devam ediyor. Milletinden başka hiçbir beşeri güç tanımayıp, müesses nizama karşı asil duruşa liderlik ediyor. Millet ve memleket onun sevdası.
Öznur Küçüker Sirene: Hakkım sonuna kadar Hakkın yolunda yürüyen Erdoğan'a #HelalOlsun! #MilletinAdamı #ReisÜmmetinBaşında #HearGaza
Zihni Çalışkan: Sadece 1.5 milyar Müslüman'ın değil, zulme uğramış tüm insanlığın gür sesidir Recep Tayyip Erdoğan!
Ceyda Bölünmez Çankırı: Mazluma umut, zalime korku... Derdi Türkiye olan Adam, Recep Tayyip Erdoğan!
Hüseyin Yayman: Dünya lideri diye yazılır, RTErdogan diye okunur.
Çiğdem Erdoğan Atabek: İslam coğrafyasının ve dünya mazlumlarının umudu #MilletinAdamı @RTErdogan
Doç. Dr. Ayşe Nevin Sert: Ezilenlerin gür sesidir o, Suskun dünyanın hür sesidir o, Göründüğü gibi olan, Gücünü milletten alan; Recep Tayyip Erdoğan.
Mehmet Erdoğan: #MilletinAdamı, Milletin âşığı, ümmetin yeniden dirilişine vesile olan ADAM!
Aynil Yavaş: Dün, bugün ve yarın, İnadına değil İNANDIĞIMIZ için Recep Tayyip Erdoğan.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay: Nerede bir mazlumun çığlığı varsa, o sesi duyan ve dünyaya duyurmaya çalışan #MilletinAdamı var.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül: Katile, zalime, zulme, işgale "one minute" demekten; adaletsiz düzene meydan okumaktan hiç korkmadı. Sadece bu millete değil, tüm dünya mazlumlarına umut oldu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: Bir yandan her yeni gün ülkemize yeni eserler kazandırırken öte yandan içeride ve dışarıda hainlerle mücadele eden; bir yandan milletimize hizmet ederken öte yandan tüm dünyada mazlumların hamisi olabilen bir liderdir #MilletinAdamı
AK Parti MKYK üyesi Bayram Şenocak: @ RTErdogan liderliğinde ülkemizi 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştırma gayretinde olurken başta Filistinli kardeşlerimiz, tüm dünya mazlumlarının da sesi olmaya devam edeceğiz.

#MilletinAdamı daima yanındayız
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Son 19 yılda her türlü ekonomik ve sosyal sorunun üstesinden geldiğimiz gibi mazlum coğrafyaların da sesi olduk.
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: İsrail'in döktüğü kanlara yaptığı saygısızlığa sessiz kalarak veya açıkça arka çıkarak ortak olanlar bir gün sıranın kendilerine geleceğini bilmelidir.
AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar: Millet, her seçimde sandık yolunu aça aça hayallerine sarıldı. Birlikte başardık. Daha çok yolumuz var.
AK Parti MKYK üyesi Betül Sayan Kaya: Düşmana korku, dosta güven veren #MilletinAdamı daima yanındayız.

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Başkan Erdoğan’a sosyal medyada yoğun destek ‘Mazluma umut, zalime korku’
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