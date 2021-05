Başkan Erdoğan’a sosyal medyada yoğun destek ‘Mazluma umut, zalime korku’

Sosyal medyada Başkan Erdoğan için, "Sadece bu milletin değil, tüm İslam coğrafyasının, tüm mazlum milletlerin, tüm ezilenlerin, itilenlerin, hor görülenlerin umududur" dendi. Sosyal medya paylaşımlarına AK Parti genel başkan yardımcıları ve parti teşkilatlarından da katılımlar oldu.İşte Twitter'da trend topic olan #MilletinAdamı ve Recep Tayyip Erdoğan başlıklarıyla paylaşımlardan öne çıkanlar:Cumhurbaşkanımız, milletine olan sevdasıylaAnadolu'nun dört bir yanını huzur, refah ve istikrarlabuluşturmaya devam ediyor. Milletinden başka hiçbirbeşeri güç tanımayıp, müesses nizama karşı asil duruşaliderlik ediyor. Millet ve memleket onun sevdası.Hakkım sonuna kadarHakkın yolunda yürüyen Erdoğan'a #HelalOlsun!#MilletinAdamı #ReisÜmmetinBaşında #HearGazaSadece 1.5 milyar Müslüman'ındeğil, zulme uğramış tüm insanlığın gür sesidir RecepTayyip Erdoğan!Mazluma umut, zalimekorku... Derdi Türkiye olan Adam, Recep TayyipErdoğan!Dünya lideri diyeyazılır, RTErdogan diye okunur.İslamcoğrafyasının ve dünya mazlumlarınınumudu #MilletinAdamı @RTErdoganEzilenlerin gür sesidir o, Suskun dünyanınhür sesidir o, Göründüğü gibi olan,Gücünü milletten alan; Recep TayyipErdoğan.#MilletinAdamı,Milletin âşığı, ümmetin yeniden dirilişine vesileolan ADAM!Dün, bugün ve yarın,İnadına değil İNANDIĞIMIZ için Recep TayyipErdoğan.Nerede bir mazlumun çığlığıvarsa, o sesi duyan ve dünyaya duyurmaya çalışan#MilletinAdamı var.Katile, zalime, zulme, işgale "oneminute" demekten; adaletsiz düzene meydan okumaktanhiç korkmadı. Sadece bu millete değil, tüm dünyamazlumlarına umut oldu.Bir yandan her yeni gün ülkemize yenieserler kazandırırken öte yandan içeride ve dışarıdahainlerle mücadele eden; bir yandan milletimize hizmetederken öte yandan tüm dünyada mazlumlarınhamisi olabilen bir liderdir #MilletinAdamıRTErdogan liderliğinde ülkemizi 2053 ve 2071 hedeflerineulaştırma gayretinde olurken başta Filistinli kardeşlerimiz,tüm dünyamazlumlarının dasesi olmaya devamedeceğiz.Son 19 yılda her türlü ekonomik ve sosyal sorunun üstesinden geldiğimiz gibi mazlum coğrafyaların da sesi olduk.İsrail'in döktüğü kanlara yaptığı saygısızlığa sessiz kalarak veya açıkça arka çıkarak ortak olanlar bir gün sıranın kendilerine geleceğini bilmelidir.Millet, her seçimde sandık yolunu aça aça hayallerine sarıldı. Birlikte başardık. Daha çok yolumuz var.Düşmana korku, dosta güven veren #MilletinAdamı daima yanındayız.