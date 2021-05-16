Bu bir eylem değil, imani bir duruş

Beyoğlu, İstiklal Caddesi'nde hukukçuların protesto gösterisi yapılan basın açıklamalarının ardından sona erdi. Protesto gösterisine katılan avukatlardan AK Parti İstanbul İl Teşkilatı Siyasi ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Adem Yıldırım, "Dünya genelinde eş zamanlı yapılan bu eyleme dünyadaki hukukçular olarak iştirak ettik. Filistin'de bu zulmü yaşayan Müslümanlara yanlarında olduğumuzu, her türlü dostani ve hukuki destek vereceğimizi deklare etmiş olduk. İsrail insanlık suçu işliyor. Hem bizim iç hukukumuza göre hem uluslararası hukuka göre İsrail'in yaptıkları suçtur. Türkiye'de de, Uluslararası Ceza Mahkemesinde de, her yerde yargılanmaları mümkün. Bizim ceza yasamızda 'İnsanlığa karşı suçlar' başlığıyla bunun düzenlemesi var. İnsanlığa karşı işlenen suçlar nerede yapılırsa yapılsın Türkiye'de yargılama yapılabilir. İsrail'in, karşısında silahı olmayan insanları karadan ve denizden ablukaya alarak bir yere mahkum etmesi bile başlı başına suçtur. Masum insanların üzerine bombalar yağdıran, 'bunlar insan değil, hepsini öldürmek gerekir' diyen bir Siyonist zihniyet tüm dünyanın gözü önünde katliam yapıyor. En son 41'i çocuk, 23'ü kadın, toplam 145 insanı öldürdüler, bin 100 de yaralı var. Filistinliler aslında orada tüm insanlığın onurunu koruyorlar. Biz de oradaki kardeşlerimizi yalnız bırakmalıyız. Zaten Türkiye dışında sesini yükselten de yok" dedi.