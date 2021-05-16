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Giriş Tarihi: 16.5.2021 19:21 Son Güncelleme: 16.5.2021 19:22

Bu bir eylem değil, imani bir duruş

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Bu bir eylem değil, imani bir duruş

İsral’in ve ’de yaptığı saldırıları ’da Galatasaray Lisesi önünde toplanıp protesto eden hukukçular, ortak bir basın açıklaması yaptıktan sonra dağıldı. Protesto gösterisine katılan avukatlardan AK Parti İstanbul İl Teşkilatı Siyasi ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Adem Yıldırım, “ insanlık suçu işliyor. Hem bizim iç hukukumuza göre hem uluslararası hukuka göre İsrail’in yaptıkları suçtur. ’de de, Uluslararası Ceza Mahkemesinde de, her yerde yargılanmaları mümkün” dedi. Eyleme katılan avukat Müşir Deliduman ise “Bu bir eylem değil, bir amel, yani imani bir duruştur” ifadesini kullandı.

Beyoğlu, İstiklal Caddesi'nde hukukçuların protesto gösterisi yapılan basın açıklamalarının ardından sona erdi. Protesto gösterisine katılan avukatlardan AK Parti İstanbul İl Teşkilatı Siyasi ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Adem Yıldırım, "Dünya genelinde eş zamanlı yapılan bu eyleme dünyadaki hukukçular olarak iştirak ettik. Filistin'de bu zulmü yaşayan Müslümanlara yanlarında olduğumuzu, her türlü dostani ve hukuki destek vereceğimizi deklare etmiş olduk. İsrail insanlık suçu işliyor. Hem bizim iç hukukumuza göre hem uluslararası hukuka göre İsrail'in yaptıkları suçtur. Türkiye'de de, Uluslararası Ceza Mahkemesinde de, her yerde yargılanmaları mümkün. Bizim ceza yasamızda 'İnsanlığa karşı suçlar' başlığıyla bunun düzenlemesi var. İnsanlığa karşı işlenen suçlar nerede yapılırsa yapılsın Türkiye'de yargılama yapılabilir. İsrail'in, karşısında silahı olmayan insanları karadan ve denizden ablukaya alarak bir yere mahkum etmesi bile başlı başına suçtur. Masum insanların üzerine bombalar yağdıran, 'bunlar insan değil, hepsini öldürmek gerekir' diyen bir Siyonist zihniyet tüm dünyanın gözü önünde katliam yapıyor. En son 41'i çocuk, 23'ü kadın, toplam 145 insanı öldürdüler, bin 100 de yaralı var. Filistinliler aslında orada tüm insanlığın onurunu koruyorlar. Biz de oradaki kardeşlerimizi yalnız bırakmalıyız. Zaten Türkiye dışında sesini yükselten de yok" dedi.

Avukat Adem Yıldırım

İNSANLIK DAVASI

Eyleme katılan avukat Müşir Deliduman ise şu açıklamayı yaptı: "Kudüs sadece Filistin'in davası değil, tüm insanlık alemini ilgilendiren bir meseldir. Meselenin kaynağında ırkçı, siyonist zihniyeti vardır. İnsan hakları en derin bir şekilde ihlal oluyor. Mülkiyet hakkı ve yaşam hakkı ihlal ediliyor buna seyirci kalınmaz. Bu nedenle burada bulunmaktayız. Ayrıca bu bir eylem değil, bir amel, yani imani bir duruştur."

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Bu bir eylem değil, imani bir duruş
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