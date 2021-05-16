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Giriş Tarihi: 16.5.2021 21:55

'da 5. kattan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Bursa'da 5. kattan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

'da bir apartmanın 5. katından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, Orhaniye Mahallesi'nde bulunan apartmanın 5. katında meydana geldi. Pencereden sarkan Sabri Güner (69), iddiaya göre dengesini kaybederek boşluğa düştü. Yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşen adam feci şekilde hayatını kaybetti.

AİLESİ ŞOKE OLDU

Olayı duyup balkondan bakan ailesi büyük şok yaşadı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, yaptıkları incelemede adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adamın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Bursa'da 5. kattan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
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