SON DAKİKA

YEME-İÇME YERLERİ PAKET SERVİSE DEVAM EDECEK

Genelgeye göre, yeme-içme yerleri hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis, hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis olarak hizmet verebilecek. Diğer işyerleriyle ilgili olarak ise, 17 Mayıs-1 Haziran arası kademeli normalleşme döneminde gazino, taverna, birahane, nargile salonu veya kafeleri, sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe veya salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, halı saha, yüzme havuzu, spor salonları, hamam, sauna ve masaj salonları, lunaparklar ile tematik parklar gibi işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edileceği bildirildi.

AVM'LER HAFTA İÇİ 10.00-20.00 SAATLERİNDE AÇIK OLACAK

Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro ve ofislerin hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği anlatılan genelgede, Alışveriş merkezlerinin (AVM) hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği, hafta sonları kapalı olacağı, marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyeceği vurgulandı.

PAZARYERLERİ HAFTA İÇİ AÇIK

Pazaryerlerinin hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği, hafta sonları ise kurulmayacağı bildirilen genelgede, online market ve yemek sipariş firmalarının hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere veya adrese servis şeklinde çalışabileceği, çay ocaklarının masa, sandalye veya taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebileceği belirtildi.