İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İsrail'e tepki: Bu bir savaş suçudur

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı. Fahrettin Altun, "İsrail, terör eylemlerinin şiddetini giderek artırıyor." dedi.

Fahrettin Altun, "Filistinlilere yönelik katliamları ve işgal politikası devam ederken Filistin'in alt yapısını da hedef alarak insani krizi daha da derinleştiriyor. Gazze'deki bakanlıkların bombalanması bu anlamda bir savaş suçudur." açıklamasında bulundu.