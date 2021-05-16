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Giriş Tarihi: 16.5.2021 14:43

İletişim Başkanı 'dan İsrail'e tepki: Bu bir savaş suçudur

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İsrail'e tepki: Bu bir savaş suçudur

İletişim Başkanı , "İsrail, terör eylemlerinin şiddetini giderek artırıyor. ’deki bakanlıkların bombalanması bu anlamda bir savaş suçudur." açıklamasında bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı. Fahrettin Altun, "İsrail, terör eylemlerinin şiddetini giderek artırıyor." dedi.

Fahrettin Altun, "Filistinlilere yönelik katliamları ve işgal politikası devam ederken Filistin'in alt yapısını da hedef alarak insani krizi daha da derinleştiriyor. Gazze'deki bakanlıkların bombalanması bu anlamda bir savaş suçudur." açıklamasında bulundu.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İsrail'e tepki: Bu bir savaş suçudur
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