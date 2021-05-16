Isparta şehidini uğurladı

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen 'Pençe-Şimşek Harekâtı' bölgesinde, arama tarama faaliyetleri sırasında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Özdamar (27), Isparta'nın Gelendost ilçesinde toprağa verildi. Irak'ın kuzeyindeki 'Pençe-Şimşek Harekâtı' bölgesinde, önceki gün PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 2 yıllık İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Özdamar, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin cenazesi, Şırnak'tan askeri uçak ile dün Isparta'ya getirildi. Oradan ilk olarak babaevine götürülerek helallik alındı. Şehidin annesi Keziban ve baba Sadettin Özdamar ile amcası Murat Özdamar, tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Asker üniforması giyen amca Murat Özdamar, "Beni de askere alın. Ben hazırım" dedi. Daha sonra şehit için köy meydanında cenaze töreni düzenlendi. Törene Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, TBMM Başkan Vekili ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, AK Partili milletvekilleri Recep Özel ve Mehmet Uğur Gökgöz, belediye başkanları ile çok sayıda kişi katıldı. Şehit Yasin Özdamar, gözyaşlarıyla toprağa verildi.