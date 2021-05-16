Kabine Toplantısı için geri sayım... Türkiye, 17 Mayıs itibarı ile yeni normalleşme sürecine geçecek. Tam kapanmanın da sona ereceği tarih olan 17 Mayıs, yeni kararlar için önem arz ediyor. Bunun için de Kabine Toplantısı bekleniyor. Milyonlarca vatandaş, yeni kararları öğrenmek için Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta var mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Kabine Toplantısı ne zaman olacak konusu, yeni normalleşme kararları için önem arz ediyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakanlar Kurulu Toplantısı olarak da bilinen Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddesini yeni normalleşme kararları oluşturacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı kararları hakkında Ulusa Sesleniş konuşması yaparak tüm vatandaşları bilgilendirecek. Peki, Bakanlar Kurulu Toplantısı hangi gün olacak, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

İşte, beklenen yeni normalleşme kararları ve Kabine Toplantısı tarihi