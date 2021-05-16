Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! 36 ilde etkili olacak, kuvvetli geliyor...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Mayıs-21 Mayıs tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre; Pazartesi günü birçok ilde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
SON DAKİKA: METEOROLOJİ'DEN SAĞANAK UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ile Van'ın kuzey ve batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı hava durumu tahmin haritasına göre sağanak yağışın etkili olacağı iller:
Iğdır, Ağrı, Kars, Ardahan, Artvin, Erzurum, Muş, Bitlis, Bingöl, Bayburt, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Giresun, Ordu, Tokat, Sivas, Samsun, Amasya, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Kırıkkale, Sinop, Kastamonu, Karabük, Bartın, Zonguldak, Bolu, Düzce, Sakarya.
PAZARTESİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 15°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 15°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 11°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 13°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 8°C, 24°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 17°C, 30°C
Az bulutlu
MANİSA 14°C, 31°C
Az bulutlu
MUĞLA 9°C, 29°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 16°C, 27°C
Az bulutlu
HATAY 16°C, 26°C
Az bulutlu
ISPARTA 9°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 10°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI 8°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 8°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 14°C, 26°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, bölge genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 7°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 11°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 8°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 15°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN 18°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 13°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 14°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 13°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazartesi) yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ile Van'ın kuzey ve batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 8°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren çok bulutlu kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 7°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren çok bulutlu kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AĞRI 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren çok bulutlu kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışl
VAN 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren çok bulutlu kuzey ve batı kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 17°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR 14°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 13°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 20°C, 31°C
Az bulutlu ve açık