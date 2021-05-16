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Haberler Gündem Haberleri Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! 36 ilde etkili olacak, kuvvetli geliyor...
Giriş Tarihi: 16.5.2021 20:09 Son Güncelleme: 16.5.2021 20:45

'den hava durumu uyarısı! 36 ilde etkili olacak, kuvvetli geliyor...

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! 36 ilde etkili olacak, kuvvetli geliyor...

haberleri: Genel Müdürlüğü, önümüzdeki haftanın hava durumu tahmin raporunu internet sitesi üzerinden yayınladı. Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre; Pazartesi günü Düzce, Bolu, Sakarya ve Zonguldak'ın da aralarında bulunduğu 36 ilde yağış etkili olacak. Peki önümüzdeki hafta hava durumu nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri ve son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Mayıs-21 Mayıs tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre; Pazartesi günü birçok ilde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

SON DAKİKA: METEOROLOJİ'DEN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ile Van'ın kuzey ve batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı hava durumu tahmin haritasına göre sağanak yağışın etkili olacağı iller:

Iğdır, Ağrı, Kars, Ardahan, Artvin, Erzurum, Muş, Bitlis, Bingöl, Bayburt, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Giresun, Ordu, Tokat, Sivas, Samsun, Amasya, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Kırıkkale, Sinop, Kastamonu, Karabük, Bartın, Zonguldak, Bolu, Düzce, Sakarya.

PAZARTESİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 15°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 15°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 11°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 13°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 8°C, 24°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 17°C, 30°C

Az bulutlu

MANİSA 14°C, 31°C

Az bulutlu

MUĞLA 9°C, 29°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 16°C, 27°C

Az bulutlu

HATAY 16°C, 26°C

Az bulutlu

ISPARTA 9°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 10°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI 8°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 8°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 14°C, 26°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, bölge genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 7°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 11°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 8°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 15°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN 18°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 13°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 14°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 13°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazartesi) yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ile Van'ın kuzey ve batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 8°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren çok bulutlu kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 7°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren çok bulutlu kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AĞRI 9°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren çok bulutlu kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışl

VAN 11°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren çok bulutlu kuzey ve batı kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 17°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 14°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 13°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 20°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! 36 ilde etkili olacak, kuvvetli geliyor...
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