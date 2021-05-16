Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Irak kuzeyindeki Gara’da tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.
İşte MSB'nin o açıklaması:
Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Irak kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 3 terörist etkisiz hale getirildi