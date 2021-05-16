Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 3 terörist etkisiz hale getirildi

İşte MSB'nin o açıklaması:

Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Irak kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.