Son dakika haberi: İşte Türkiye'nin kontrollü normalleşme planı! Başkan Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklayacak...

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SÜRECEK

Sokağa çıkma kısıtlaması da bir süre daha devam edecek. Akşam saat 19.00 olarak uygulanan kısıtlama daha önce olduğu gibi 21.00'e kadar esnetilecek. Kısıtlama Temmuz ayına kadar sürecek. Hafta sonu cumartesi ve pazar gününün kısıtlanması da gündemde. Ancak cumartesi gününün serbest bırakılması Pazar günü tam kısıtlama yapılmasının daha ağır bastığı belirtiliyor.