Son dakika | MSB'den dikkat çeken paylaşım: Kaçış yok...

MSB Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Irak kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız aralıksız devam edecek." dedi.