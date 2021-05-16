Son dakika | MSB'den dikkat çeken paylaşım: Kaçış yok...

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor. Gelen son dakika haberine göre; Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.
MSB Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Irak kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız aralıksız devam edecek." dedi.
Teröristler için SİHA'larımızdan kaçış yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 16, 2021
Irak kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız aralıksız devam edecek. pic.twitter.com/pWXbTnrF3m