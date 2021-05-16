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Giriş Tarihi: 16.5.2021 12:18 Son Güncelleme: 16.5.2021 12:26

| MSB'den dikkat çeken paylaşım: Kaçış yok...

Son dakika | MSB'den dikkat çeken paylaşım: Kaçış yok...

haberi: Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB yaptığı açıklamada, "Teröristler için SİHA’larımızdan kaçış yok!" mesajını verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor. Gelen son dakika haberine göre; Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

MSB Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Irak kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız aralıksız devam edecek." dedi.

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Son dakika | MSB'den dikkat çeken paylaşım: Kaçış yok...
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