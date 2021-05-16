TBMM Başkanı Mustafa Şentop: BM'nin iki devletli çözüm çağrısı yeterli bir adım değil

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "BM'nin İsrail ve Filistin'e yönelik iki devletli çözüm çağrısı olumlu olsa da yeterli bir adım değil" ifadelerini kullandı.

Mustaf Şentop, Twitter hesabında nyaptğı paylaşımda, "BM'nin İsrail ve Filistin'e yönelik çatışmalara son verme ve iki devletli çözüm için müzakerelere dönme çağrısı olumlu olsa da yeterli bir adım değil. BM, İsrail'in sivil katliamlarını, devlet terörünü ve işlediği insanlık suçlarını âcilen gündemine almalıdır." dedi.