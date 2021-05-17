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Haberler Gündem Haberleri 17 Mayıs koronavirüs tablosu son dakika paylaşıldı! 17 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye corona virüsü vaka sayısı
Giriş Tarihi: 17.5.2021 23:03 Son Güncelleme: 17.5.2021 23:03

son dakika paylaşıldı! ile bugünkü Türkiye corona virüsü vaka sayısı

17 Mayıs koronavirüs tablosu son dakika paylaşıldı! 17 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye corona virüsü vaka sayısı

son dakika olarak günlük korona son durum verilerini, covid-19 pandemisinin ilk gününden bu yana kamuoyuna aktarmayı sürdürüyor. 1 yılı aşkın süredir çalışmalarına devam eden Sağlık Bakanlığı filyasyon ekibi tarafından yapılan çalışmalar sonucu elde edilen en son korona tablosuna göre corona virüsü test sonucu pozitif çıkan 10 bin 174 kişi tedavi altına alındı. Bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamlarının yer aldığı 17 Mayıs koronavirüs tablosuna ilişkin açıklandı mı? sorusuyla bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor. Sağlık Bakanlığı son dakika ve bugünkü vaka - vefat sayısı verileri.

17 Mayıs koronavirüs tablosu, Sağlık Bakanlığı filyasyon ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda günlük verilerle kamuoyuna duyuruluyor. Dünya geneline hızla yayılarak tıp uzmanlarını dahi şaşkına çeviren covid-19 pandemisine ilişkin günlük son durum tablosu oluşturularak salgın başından bu yana Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden aktarılıyor. Öte yandan en son Türkiye corona virüs tablosunda açıklanan Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat sayısı, öğrenilmek istenerek 17 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırılıyor.

SON DAKİKA: 17 MAYIS KORONA VİRÜS TABLOSU - BUGÜNKÜ VAKA VE VEFAT SAYILARI

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı son dakika 17 Mayıs koronavirüs tablosu paylaşıldı. Bugünkü güncel vefat ve vaka sayısının yer aldığı Türkiye koronavirüs tablosu verileri şöyle;

17 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 10 bin 174
  • HASTA SAYISI: 923
  • VEFAT SAYISI: 223
  • İYİLEŞEN SAYISI: 13 bin 864

İşte son 7 günün korona tabloları ve salgının seyri...

16 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 10 bin 512
  • HASTA SAYISI: 920
  • VEFAT SAYISI: 223
  • İYİLEŞEN SAYISI: 14 bin 418

15 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 11 bin 472
  • HASTA SAYISI: 1 bin 084
  • VEFAT SAYISI: 236
  • İYİLEŞEN SAYISI: 38 bin 814

14 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 11 bin 394
  • HASTA SAYISI: 1 bin 102
  • VEFAT SAYISI: 242
  • İYİLEŞEN SAYISI: 37 bin 261

13 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 11 bin 534
  • HASTA SAYISI: 1 bin 217
  • VEFAT SAYISI: 238
  • İYİLEŞEN SAYISI: 55 bin 472

12 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 13 bin 029
  • HASTA SAYISI: 1 bin 496
  • VEFAT SAYISI: 232
  • İYİLEŞEN SAYISI: 35 bin 167

11 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 14 bin 497
  • HASTA SAYISI: 1 bin 582
  • VEFAT SAYISI: 278
  • İYİLEŞEN SAYISI: 22 bin 253

10 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 13 bin 604
  • HASTA SAYISI: 1 bin 734
  • VEFAT SAYISI: 282
  • İYİLEŞEN SAYISI: 26 bin 953
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17 Mayıs koronavirüs tablosu son dakika paylaşıldı! 17 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye corona virüsü vaka sayısı
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