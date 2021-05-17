19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. Bu doğrultuda, 19 Mayıs'ta yasak var mı sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Bilindiği gibi, tam kapanma süreci 17 Mayıs sabahı itibarı ile sona erdi ve kademeli normalleşmeye geçildi. Hâl böyle olunca, 18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı konusu, milyonlarca vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı.

18-19 MAYIS YASAK VAR MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ülkemizde resmi tatil günleri arasında yer alıyor. Daha önceki resmi tatillerde sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanmıştı. 19 Mayıs'ta yasak var mı sorusunun bugünkü Kabine Toplantısı ile yanıt bulması bekleniyor.