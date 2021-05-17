ABD basını açık açık yazdı! "Biden İsrail'le silah anlaşması imzaladı"

Saldırılarda bazı ailelerin tüm fertleri yaşamını yitirirken, yaşamsal değerdeki ve simgesel yapıların yıkılması, şehrin genel görünümünü harabeye çevirerek, enkaz ve kül yığını haline getirdi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları nedeniyle su, kanalizasyon ve elektrik şebekesi de ciddi zarar görüyor.

HAVA SALDIRILARI VE MADDİ ZARAR

Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail uçakları Gazze'ye 1200 hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda evler, konutlar, idari binalar, yolların yanı sıra su, kanalizasyon ve elektrik şebekeleri hedef alındı.