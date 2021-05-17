Ben sadece 10 yaşındayım, bu yüke nasıl dayanacağım

İsraıi'in hava saldırılarında evi isabet alan 10 yaşındaki Filistinli Nadine Abdel-Taif'in sözleri sosyal medyada vicdan sahibi milyonların yüreklerini sızlattı. Evlerinin enkazı önünde Middle East Eye muhabirine gözyaşlarıyla konuşan kız, komşularının evinde 8 çocuk ile 2 kadının şehit edildiğini söyleyerek "Evlerimizin haline bakın. Ben mi bunları yeniden yapacağım. Daha 10 yaşındayım. Bu yüke nasıl dayanacağım. Doktor olmak ve insanlarıma yardım etmek istiyordum. Kendime sürekli 'Bunları hak edecek ne yaptık?' diye soruyorum. Annem 'Bizden Müslümanız diye nefret ediyorlar' diyor. Bun adil değil" dedi.