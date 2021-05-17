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Giriş Tarihi: 17.5.2021 21:48

Dışişleri’nden Avusturya’ya tepki

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
Dışişleri’nden Avusturya’ya tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Avusturya İçişleri Bakanının Cumhurbaşkanı hakkında yaptığı açıklamalar sert tepki gösterdi. Bilgiç, “Türkiye aleyhtarı bu tür açıklamalara son vermeye davet ediyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç'in Avusturya İçişleri Bakanının Ülkemiz ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik yaptığı açıklamalar hakkındaki bir soruya şu yanıtı verdi:

"Avusturya İçişleri Bakanının, İsrail'in Filistinlileri hedef alan vahşi saldırılarına karşı Viyana'da gerçekleştirilen protesto gösterileri bağlamında bugün (17 Mayıs) ülkemiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında yaptığı gerçeklikten kopuk beyanları külliyen reddediyor ve kınıyoruz. Avusturya makamlarını tamamen iç politika kaygılarıyla yapılan ve Türkiye-Avusturya ilişkilerine zarar veren Türkiye aleyhtarı bu tür açıklamalara son vermeye davet ediyoruz"

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Dışişleri’nden Avusturya’ya tepki
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