Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılan kabine toplantısı sonrasında alınan yeni kararlar kamuoyuna duyuruldu. Bu kapsamda Başkan Erdoğan tarafından 1 Milyon 150 Bin esnafa 3000 TL hibe desteği sağlanacağı açıklandı. Bu açıklama sonrasında 3000 TL hibe desteği nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir? sorusuyla araştırma yaparak bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

SON DAKİKA - 3000 TL HİBE DESTEĞİ NASIL ALINIR, BAŞVURU NASIL YAPILIR, ŞARTLARI NELERDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından son dakika olarak duyurulan 1 Milyon 150 Bin esnafa 3000 TL hibe desteği ile ilgili olarak başvuru yapma işlemi ve şartlara ilişkin detaylar şöyle;