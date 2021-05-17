Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Esnafa 3 Bin TL hibe desteği müjdesi! 1 Milyon 150 Bin esnafa 3000 TL hibe desteği nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 17.5.2021 20:23 Son Güncelleme: 17.5.2021 20:23

Esnafa 3 Bin TL hibe desteği müjdesi! 1 Milyon 150 Bin esnafa 3000 TL hibe desteği nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır?

Esnafa 3 Bin TL hibe desteği müjdesi! 1 Milyon 150 Bin esnafa 3000 TL hibe desteği nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır?

Ülkemizde etkili olan ilişkin son dakika haberleri peş peşe geliyor. Son yapılan kabine toplantısında alınan tam kapanma sokağa çıkma yasağının bugün sona ermesiyle birlikte Cumhurbaşkanı başkanlığında bugün yapılan kabine toplantısında Esnafa 3 Bin TL hibe desteği müjdesi verileceği duyuruldu. Bu son dakika açıklamasının ardından hibeye başvuruda bulunmak isteyenler 3000 TL hibe desteği nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir? sorularına cevap aramayı sürdürüyor. Merak edilen 3000 TL hibe desteği nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir? sorusu yanıtları ve tüm son dakika detayları.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılan kabine toplantısı sonrasında alınan yeni kararlar kamuoyuna duyuruldu. Bu kapsamda Başkan Erdoğan tarafından 1 Milyon 150 Bin esnafa 3000 TL hibe desteği sağlanacağı açıklandı. Bu açıklama sonrasında 3000 TL hibe desteği nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir? sorusuyla araştırma yaparak bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

SON DAKİKA - 3000 TL HİBE DESTEĞİ NASIL ALINIR, BAŞVURU NASIL YAPILIR, ŞARTLARI NELERDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından son dakika olarak duyurulan 1 Milyon 150 Bin esnafa 3000 TL hibe desteği ile ilgili olarak başvuru yapma işlemi ve şartlara ilişkin detaylar şöyle;


DESTEK 2 GRUP HALİNDE OLACAK

Yeni destek paketini paylaşan Erdoğan, "Salgın nedeniyle işlerine ara veren esnaflarımıza 2 grup halinde destek verilecek" dedi.


1. GRUPTA YER ALAN İŞLETMELER: 5 BİN TL ALACAK

Başkan Erdoğan açıklamasında, "Birinci grupta kahvehane, cafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri düğün salonları öğrenci yurtları, kantinler kırtasiyeler internet kafeler, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır.Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız" ifadelerine yer verdi.


2. GRUPTAKİ İŞLETMELER: 3'ER BİN LİRA ALACAK

Erdoğan daha sonra ise "Destek vereceğimiz ikinci grupta ise bakım onarım tamirat, kaporta işleriyle uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar çilingirler, bakırcılar kalaycılar, ayakkabıcılar konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, züccaciyeciler, kurs işletmecileri yer almaktadır" şeklinde konuştu. Başkan Erdoğan bu gruptaki işletmelere de bir defaya mahsus olarak 3 bin liralık hibe ödemesi yapılacağı aktardı.


TOPLAMDA 4 MİLYAR 622 MİLYON LİRA HİBE EDİLECEK

Başkan Erdoğan 2 gruba toplamda 4 milyar 622 milyon liralık kaynağın karşılıksız olarak verileceğini vurguladı.

...

ARKADAŞINA GÖNDER
Esnafa 3 Bin TL hibe desteği müjdesi! 1 Milyon 150 Bin esnafa 3000 TL hibe desteği nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA