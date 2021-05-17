SON DAKİKA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılan kabine toplantısı sonrasında alınan yeni kararlar kamuoyuna duyuruldu. Bu kapsamda Başkan Erdoğan tarafından 1 Milyon 150 Bin esnafa 3000 TL hibe desteği sağlanacağı açıklandı. Bu açıklama sonrasında 3000 TL hibe desteği nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir? sorusuyla araştırma yaparak bilgi sahibi olmaya çalışıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından son dakika olarak duyurulan 1 Milyon 150 Bin esnafa 3000 TL hibe desteği ile ilgili olarak başvuru yapma işlemi ve şartlara ilişkin detaylar şöyle;
Yeni destek paketini paylaşan Erdoğan, "Salgın nedeniyle işlerine ara veren esnaflarımıza 2 grup halinde destek verilecek" dedi.
Başkan Erdoğan açıklamasında, "Birinci grupta kahvehane, cafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri düğün salonları öğrenci yurtları, kantinler kırtasiyeler internet kafeler, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır.Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız" ifadelerine yer verdi.
Erdoğan daha sonra ise "Destek vereceğimiz ikinci grupta ise bakım onarım tamirat, kaporta işleriyle uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar çilingirler, bakırcılar kalaycılar, ayakkabıcılar konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, züccaciyeciler, kurs işletmecileri yer almaktadır" şeklinde konuştu. Başkan Erdoğan bu gruptaki işletmelere de bir defaya mahsus olarak 3 bin liralık hibe ödemesi yapılacağı aktardı.
Başkan Erdoğan 2 gruba toplamda 4 milyar 622 milyon liralık kaynağın karşılıksız olarak verileceğini vurguladı.