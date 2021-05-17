AVM'ler açılıyor

- Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkânlar ile büro ve ofisler ve benzeri iş yerleri, salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri, sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, halı saha, yüzme havuzu, spor salonları, hamam, sauna ve masaj salonları, lunaparklar ve tematik parkların faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecek. Çay ocakları ise masa, sandalyelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyette bulunabilecek.

- Alışveriş merkezleri (AVM) sadece hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Kamuda esnek çalışmaya devam

- Faaliyetlerine devam eden kreşlerle birlikte kademeli normalleşme döneminde anaokulları da faaliyetlerine devam edecek.

- Kamu kurum ve kuruluşlarındaki mesai uygulamasının başlangıç ve bitiş saatler 10.00-16.00 olarak uygulanacak. Esnek çalışma usulleri devam edecek.

- Sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinlikler 1 Haziran 2021 tarihine kadar ertelenecek.