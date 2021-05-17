17 Mayıs-1 Haziran 2021 tarihleri arasında uygulanacak olan kontrollü normalleşme ile birlikte sonraki sürece dair yaşanacak olanlar milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda; sokağa çıkma yasağı bitecek mi, tam normalleşme gelecek mi gibi soruların yanıtları şimdiden araştırılmaya başlandı. 17 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası ise Başkan Erdoğan sürece yönelik önemli açıklamaları kamuoyu ile paylaşacak. Bu bağlamda; Haziran'da tam normalleşme olur mu? 1 Haziran sonrası tam normalleşme olacak mı, sokağa çıkma yasağı bitecek mi? İşte merak edilenler!
HAZİRAN AYINDA TAM NORMALLEŞME OLACAK MI?
17 Mayıs-1 Haziran 2021 tarihleri arasında kademeli normalleşme süreci uygulanıyor. Sürecin 1 Haziran'da sona erecek olmasının ardından tam normalleşmenin gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Sürecin nasıl işleyeceği ve ne zaman başlayacağına dair önemli bilgiler ise Kabine Toplantısı sonrası kamuoyu ile paylaşılacak.
17 MAYIS – 1 HAZİRAN 2021 KADEMELİ NORMALLEŞME SÜRECİ GENELGE DETAYLARI!
Hafta içi 21.00-05.00 arası sokak yasağı sürecek. Hafta sonu yasağı cuma 21.00'den başlayıp pazartesi 05.00'te sona erecek. Toplu ulaşımla şehirler arası seyahate kısıtlama uygulanmayacak. Sokak kısıtlaması sırasında özel araçla şehirler arası seyahat izne tabi olacak. Lokanta, kafe ve restoranlarda paket servis ve gel-al uygulaması sürecek. AVM'ler hafta içi 10.00-20.00 saatleri arası açık olacak. Zincir marketlerde, hafta sonu zorunlu temel ihtiyaçlar dışında ürün satışı yapılamayacak. Uzaktan eğitim 1 Haziran'a kadar sürecek. İki doz aşı olan 65 yaş üstü ile 18 yaş altı sokağa çıkma yasağından muaf olacak.
Sokağa çıkma yasağı
- Sokağa çıkma kısıtlamaları hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında devam edecek. Hafta sonları kısıtlaması ise cuma saat 21.00'de başlayıp pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek.
- Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak cumartesi-pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Ekmek üreten ve satan fırınlar hafta açık olacak.
Aşı özgürlüğü
- İki doz aşısını yaptırmış 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklara şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamama dışında ayrıca bir kısıtlama uygulanmayacak. Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ise hafta içi sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
Şehirler arası seyahat
- Toplu ulaşım araçlarıyla seyahate kısıtlama uygulanmayacak. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde seyahat izni belgesi istenmeyecek, bilet, rezervasyon kodu ibraz edilmesi yeterli olacak.
- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan gün ve saatlerde özel araçlarla şehirler arası seyahate çıkılamayacak. Özel araçla seyahate zorunlu hallerde izin verilecek. (Tedavi, cenaze, merkezi sınav, askerlik, cezaevinden salıverilme v.b) Zorunlu halini belgelendirenler kısıtlamadan muaf olabilecek.
Yüzde 50 kapasite
- Şehirler arası faaliyet gösteren toplu taşıma araçları (uçak hariç) araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edebilecek. Şehirler arası karayolları üzerindeki dinlenme tesisleri ile konaklama tesislerindeki yeme-içme yerleri, sadece konaklamalı müşterilerle sınırlı olacak şekilde hizmet verebilecek.
Rezervasyon muafiyeti
- Bedelinin tamamı ödenmiş olmak şartıyla sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde konaklama tesislerinde rezervasyonunun bulunması da kısıtlama muafiyeti sağlayacak. Denetimlerde rezervasyon ve ödeme belgelerini ibraz etmeleri yeterli olacak.
- Konaklama tesislerinin kapalı alanlarında bulunan eğlence merkezleri kapalı tutulacak ve bu alanlarda müşteri kabul edilmeyecek. Açık alanlarında toplu eğlenceye izin verilmeyecek.
Paket servise devam
- Restoran, kafeterya, lokanta gibi yeme-içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis, hafta sonlarında ise
07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebilecek.
AVM'ler açılıyor
- Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkânlar ile büro ve ofisler ve benzeri iş yerleri, salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.
- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri, sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, halı saha, yüzme havuzu, spor salonları, hamam, sauna ve masaj salonları, lunaparklar ve tematik parkların faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecek. Çay ocakları ise masa, sandalyelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyette bulunabilecek.
- Alışveriş merkezleri (AVM) sadece hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.
Kamuda esnek çalışmaya devam
- Faaliyetlerine devam eden kreşlerle birlikte kademeli normalleşme döneminde anaokulları da faaliyetlerine devam edecek.
- Kamu kurum ve kuruluşlarındaki mesai uygulamasının başlangıç ve bitiş saatler 10.00-16.00 olarak uygulanacak. Esnek çalışma usulleri devam edecek.
- Sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinlikler 1 Haziran 2021 tarihine kadar ertelenecek.
Marketlerde ürün satışı sınırlaması
- Marketler hafta içi gibi tam gün kısıtlamanın uygulanacağı cumartesi-pazar günleri de açık olacak. Ancak hafta sonlarında zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında "elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye" ürünlerinin satışı yapılmayacak.
- Pazar yerleri hafta içi 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, hafta sonları ise pazaryerlerinin kurulmasına izin verilmeyecek.
- Online market ve yemek sipariş firmaları hafta içi ve hafta sonu 07.00-00.00 saatleri arasında evlere veya adrese servis şeklinde çalışabilecek.
Düğün yasağı sürüyor
- Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilecek, halen uygulanan nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklere ilişkin yasak 1 Haziran'a kadar sürecek.
- Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri gibi sosyal koruma/bakım merkezlerindeki ziyaretçi yasağı da 1 Haziran'a kadar uzatıldı.
Yurt içi uçuş serbest
Türk Hava Yolları (THY), 17 Mayıs-1 Haziran'da yolcuların yurt içi uçuş biletlerini seyahat izin belgesine ihtiyaç duymadan alabileceklerini duyurdu. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "Kısıtlama saatlerinde misafirlerimiz uçuş biletleri ile (uçak bileti, rezervasyon görüntüsü, mobil uçuş kartı) havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler" dendi.