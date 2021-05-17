HDP’lilere bakanlık verebiliriz

CHP eski milletvekili Dursun Çiçek, katıldığı özel bir televizyon kanalının canlı yayınında Millet İttifakı'nın kirli hesaparı ile ilgili önemli itiraflarda bulundu. Çiçek, "Millet İttifakı seçimi kazanırsa HDP'li bir iki bakan olabilir" dedi. Bu açıklamaya tepki yağdı. İşte, tepkiler:CHP ile HDP'nin ittifakı artık farklı bir boyuta ulaşmıştır. Dursun Çiçek'in son açıklaması anlaşılan seçim sonrası adımları planladıklarını gösteriyor. HDP'ye bakanlık verilen bir kabinede emniyet, asker nasıl operasyon yapacak? Terörle nasıl mücadele edilecek? Anayasa 68 ve 69. maddeden terörle iltisaktan davası gündemde olan bir partiye bakanlık vermek teröre onay anlamına gelmez mi? Sayın Çiçek muhalefeti buna hazırlamak için şimdiden bu işin zihinsel altyapısını oluşturmaya çalışıyor. Kimse Kandil onaylı bir bakanlık rüyası görmesin. İttifakın itirafı açısından önemli bir açıklama. Seçimi kazanmak için her yolu mübah gören bir anlayışa milletimiz izin vermeyecektir.Bu ifadeler CHP'nin niyetini ortaya çıkarmıştır. CHP'nin adeta özeti niteliğinde bir açıklamadır. HDP, Şubat ayında CHP'ye ittifak çağrısı zaten yapmıştı. CHP ise bunu gizleyerek ittifakı yürüteceğini düşünüyordu. Çiçek'in ifadeleri CHP ve HDP'nin anlaştığını gösteriyor. Türkiye terörle mücadele ederken ve HDP'nin kapatılması gündemdeyken bu işbirliğinin olması utanmazlıktır. Zillete saplandıklarının farkında değiller. Eski sistemle Türkiye'yi kaosa sürüklemeyi amaçlıyorlar.İYİ Parti ve CHP'nin temel sorunu şu: HDP'yle olan ittifaklarını açık şekilde ifade etmekten çekiniyorlar. HDP'yle ittifaklarını bir türlü resmi bir ilişkiye döndürmüyorlar. Bu açıklamalar mutfakta konuşulanların ağızdan kaçırılmasıdır.Selahattin Demirtaş'ı İçişleri Bakanı, Pervin Buldan'ı Savunma Bakanı mı yapmayı planlıyorsunuz? Millet, kirli planlarınızı sandıkta başınıza yıkacak.