İBB AK Parti Grubu'ndan anlamlı destek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu yaptığı sosyal medya paylaşımı ile İBB Meclisi AK Parti Grubu'nun Mayıs ayındaki tüm haklarını Kızılay tarafından başlatılan Filistin kampanyasına bağışlandığını açıkladı. Göksu, "@IbbAkPartiGrup olarak Filistinli kardeşlerimizin yanındayız...Mayıs ayındaki bütün huzur haklarımızı Filistin'e ambulans ve ilaç alımı için @Kizilay'ın başlattığı kampanyaya bağışlıyor, herkesi de bu kampanyaya desteğe davet ediyoruz" dedi.

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ise Göksu'nun paylaşımına, "Değerli Başkanım @mt_goksu sizlere ve @IbbAkPartiGrup 'una Filistin Kampanyasına verdiğiniz destek için şükranlarımızı arz ediyoruz" yanıtını verdi.



Kızılay İsrail'in Ramazan ayında Filistin'e yönelik başlattığı saldırılar sonrasında Filistin'in ihtiyaç duyduğu ambulans ve ilaç ve tıbbi malzeme ulaştırmak için kampanya başlatmıştı. Kampanyada, "Filistin yaralı uzat elini, Filistinli kardeşlerimiz mübarek Ramazan ayında Kudüs ve Gazze'de saldırıya uğradı. Yaralılara ilaç, tıbbi malzeme ve Filistin Kızılay'ına ambulans ulaştırıyoruz. Destek verin, Kudüs'ün ve Gazze'nin yaralarını birlikte saralım" ifadelerine yer verildi.