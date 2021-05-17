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Giriş Tarihi: 17.5.2021 13:26 Son Güncelleme: 17.5.2021 13:26

İlkokul, ortaokul ve liseler için , hangi sınıflar okula gidecek? Okullar ne zaman açılacak?

İlkokul, ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak, hangi sınıflar okula gidecek? Okullar ne zaman açılacak?

Salgın sürecinde kademeli olarak normalleşme adı altında yeni dönem bugün itibarıyla başlarken binlerce vatandaş sorusuna ilişkin son dakika gelişmelerini de yakından takip ediyor. Geçtiğimiz gün tarafından yayımlanan genelgede Anaokulu ve kreşler için yüz yüze eğitimin başlayacağı bilgisi verilirken gözler ilkokul, ortaokul ve liselerle ilgili gelecek açıklamaya çevrildi. Bu noktada ise “Okullar ne zaman açılacak, 17 Mayıs’tan sonra ilkokul, ortaokul ve liseler okula gidecek mi?” soruları yanıt aramaya başladı. Yüz yüze eğitime ilişkin son durum tarafından yapılan açıklama ile netleşmiş oldu. İşte okullarla ilgili son dakika gelişmeleri…

Okullarda yüz yüze eğitime ilişkin detaylar kademeli normalleşmenin ilk gününde daha gündemdeki yerini aldı. Tam kapanma süreci bugün itibarıyla ülke genelinde sona ererken ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin yüz yüze eğitime döneceği tarih merakla beklenirken konuya dair son durum yayımlanan genelge ile belli oldu. "Okullar ne zaman açılacak, 17 Mayıs'tan sonra ilkokul, ortaokul ve liseler okula gidecek mi?" soruları öğrenci ve veliler tarafından yanıt arıyor. İşte Okullar ne zaman açılacak sorusuna ait son dakika gelişmeleri…

Okullar ne zaman açılacak? Kademeli normalleşmede MEB ve İçişleri Bakanlığı yüz yüze eğitim sürecini açıkladı!

17 MAYIS'TAN SONRA OKULLAR AÇILDI MI?

İçişleri Bakanlığı genelgesinde, kreşler ve anaokullarının faaliyetlerine devam edebilecekleri belirtilirken, diğer kademelerdeki eğitim için MEB'in açıklamasına uygun hareket edileceği açıklandı.

Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitime geçişin ayrıntılarını paylaştı. İşte o açıklama;

Son dakika | MEB açıkladı: Uzaktan ve Yüz yüze eğitimde detaylar belli oldu

BUGÜNDEN İTİBAREN YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLAYACAK OLAN SINIFLAR

"Ülkemiz genelinde Covid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında bugünden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecektir.

Son dakika | MEB açıkladı: Uzaktan ve Yüz yüze eğitimde detaylar belli oldu

Diğer kademelerdeki resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecektir.
Resmi ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında bugünden itibaren "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu"ndaki koşullara uyulması şartıyla yüz yüze eğitime başlanabilecektir.

Son dakika | MEB açıkladı: Uzaktan ve Yüz yüze eğitimde detaylar belli oldu

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bu kapsamdaki öğrenci, öğretmen ve eğitim çalışanlarımızın salgın kısıtlamalarından etkilenmemesi için gerekli kolaylık, Valiliklerimiz tarafından sağlanacaktır.
1 Haziran Salı gününden itibaren yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, bu tarih öncesinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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İlkokul, ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak, hangi sınıflar okula gidecek? Okullar ne zaman açılacak?
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