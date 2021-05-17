İşgalci İsrail'in saldırılarında anne ve 4 kardeşini kaybetmişti! Suzi babasına kavuştu

İsrail'in Gazze'nin batısındaki Er-Rimal semtine düzenlediği hava saldırısında Filistinli bir ailenin evlerine bomba isabet etti. İsrail güçlerinin saldırı öncesinde herhangi bir uyarı yapmadığı kaydedildi. Aileden 5 kişi hayatını kaybetti. Enkazdan 7 saatte kurtarılan ailenin 6 yaşındaki küçük kızı Suzi babası Riyad Eşkuntana'ya Şifa Hastanesi'nde kavuştu.
"HER YER KARANLIKTI, DUYDUĞUM TEK ŞEY KARDEŞİMİN ÇIĞLIKLARI"
İsrail bombardımanında annesini ve 4 kardeşini kaybeden Suzi'nin babasına kavuştuğu an duygusal anlara neden oldu. Gazetecilere konuşan Suzi, "Her yer karanlıktı. Duyduğum tek şey kardeşlerimin çığlıkları" diye konuştu.
"EVLATLARIMIZ ÖLMESİN"
Riyad Eşkuntana, kızına kavuşmanın sevincini yaşarken, "Eşim ve 4 çocuğumu kaybettim. Suzi tek tesellim oldu. Evlatlarımız ölmesin. Dünya zulmü neden görmüyor? İsrail katliam yapıyor" ifadelerine yer verdi.