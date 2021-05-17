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Giriş Tarihi: 17.5.2021 19:27 Son Güncelleme: 17.5.2021 19:28

İşgalci 'in saldırılarında anne ve 4 kardeşini kaybetmişti! Suzi babasına kavuştu

DHA
İşgalci İsrail'in saldırılarında anne ve 4 kardeşini kaybetmişti! Suzi babasına kavuştu

'in Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırılar tüm hızıyla devam ederken, şimdiye kadar 200'den fazla masum sivil şehit oldu. İsrail'in saldırılarında yıkılan bir evin enkazı altında kalan 6 yaşındaki Suzi Eşkuntana, 7 saat boyunca enkazda kaldıktan sonra kurtarıldı. Babasına hastanede kavuşan Suzi, “Duyduğum tek şey kardeşlerimin çığlıkları” dedi.

İsrail'in Gazze'nin batısındaki Er-Rimal semtine düzenlediği hava saldırısında Filistinli bir ailenin evlerine bomba isabet etti. İsrail güçlerinin saldırı öncesinde herhangi bir uyarı yapmadığı kaydedildi. Aileden 5 kişi hayatını kaybetti. Enkazdan 7 saatte kurtarılan ailenin 6 yaşındaki küçük kızı Suzi babası Riyad Eşkuntana'ya Şifa Hastanesi'nde kavuştu.

"HER YER KARANLIKTI, DUYDUĞUM TEK ŞEY KARDEŞİMİN ÇIĞLIKLARI"


İsrail bombardımanında annesini ve 4 kardeşini kaybeden Suzi'nin babasına kavuştuğu an duygusal anlara neden oldu. Gazetecilere konuşan Suzi, "Her yer karanlıktı. Duyduğum tek şey kardeşlerimin çığlıkları" diye konuştu.

"EVLATLARIMIZ ÖLMESİN"

Riyad Eşkuntana, kızına kavuşmanın sevincini yaşarken, "Eşim ve 4 çocuğumu kaybettim. Suzi tek tesellim oldu. Evlatlarımız ölmesin. Dünya zulmü neden görmüyor? İsrail katliam yapıyor" ifadelerine yer verdi.

SUZİY'E BEBEK HEDİYE EDİLDİ

Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye enkazdan sağ olarak kurtarılan Suzi'ye isteği üzerine Barbie model bebek hediye etti.

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İşgalci İsrail'in saldırılarında anne ve 4 kardeşini kaybetmişti! Suzi babasına kavuştu
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