İşgalci İsrail'in saldırılarında anne ve 4 kardeşini kaybetmişti! Suzi babasına kavuştu

"HER YER KARANLIKTI, DUYDUĞUM TEK ŞEY KARDEŞİMİN ÇIĞLIKLARI"



İsrail bombardımanında annesini ve 4 kardeşini kaybeden Suzi'nin babasına kavuştuğu an duygusal anlara neden oldu. Gazetecilere konuşan Suzi, "Her yer karanlıktı. Duyduğum tek şey kardeşlerimin çığlıkları" diye konuştu.