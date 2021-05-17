Kapanma bitti İstanbul döndü

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma dönemi bu sabah itibarıyla sona erdi. Kısıtlamaların kalkmasıyla memleketlerine göç eden yüzbinlerce insan İstanbul'a dönmeye başladı, birçok işletme kepenk kaldırarak işbaşı yaptı. Kontrollü normalleşme döneminin ilk gününde megakentte AVM'lerde ve otogarlarda yoğunluk yaşandı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında 29 Nisan Perşembe akşamı yürürlüğe giren 17 günlük tam kapanma tedbirleri bu sabah itibarıyla sona erdi. Kısıtlama öncesinde memleketlerine göç eden yüz binlerce İstanbullu, megakente geri dönmek için yollara koyuldu. Sabah saatlerinde başta köprü giriş çıkışları, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu olmak üzere kentin birçok bölgesinde trafik yoğunluğu yaşandı.

OTOGARDA HAREKETLİLİK BAŞLADI

Tam kapanma tedbirleri öncesinde memleketinlerine gidebilmek için otogarlarda ve havalimanlarına akın eden vatandaşlar, kısıtlamaların kalkmasıyla soluğu yine otogarlarda ve havalimanlarında aldı. Birçok insanın kente dönmesiyle otogarlarda insan yoğunluğu oluştu. Bayramı ailesinin yanında geçirebilmek için Erzurum'a gittiğini ifade eden Remzi Nişancı "Kısıtlamaların 17 gün süreceğini öğrenince memlekete gittik. Bayramı da orada geçirdik. Çoluk çocukla özlem giderdik. Kısıtlamaların kalkmasıyla tekrar İstanbul'a döndük" ifadelerini kullandı.

AVM ÖNLERİNDE UZUN KUYRUKLAR GÖRÜLDÜ

Tam kapanma tedbirlerinin sona ermesiyle başta yeme içme, giyim ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren birçok işletme günler sonra işbaşı yaptı. Tam kapanma döneminde temel ihtiyaçlar dışında alışveriş yapamayan birçok vatandaş, kısıtlamaların kalkmasıyla soluğu alışveriş merkezlerinde aldı. Saat 10'da kapılarını açan alışveriş merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluştu. Sırada bekleyen vatandaşlardan Emin Koçal "Tam kapanma döneminde temel ihtiyaçlarımız dışında alışveriş yapma fırsatımız olmadı. Birkaç acil ihtiyacımız vardı onları almaya geldim" dedi.