Kapanma sonrası AVM’ler kapılarını açtı

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 17 günlük 'Tam Kapanma' döneminin bitmesiyle birlikte Kademeli Normalleşme uygulamasına geçildi. Alışveriş merkezleri (AVM) ise hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında vatandaşlarına kapılarını açarken Pandemi kurallarını eksiksiz uygulamaya koydular.

Girişlerde HES kodsuz hiç kimse AVM'lere alınmadı. Esnafta 17 gün sonra ilk müşterilini karşıladılar.





İstanbul'da 17 günlük tam kapanmanın ardından başlayan kademeli normalleşme kuralları ile birlikte Alışveriş merkezleri (AVM) ise hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet göstermek için kapılarını vatandaşlara açtılar. Hafta sonları kapalı olacak olan AVM'lerde Pandemi kurallarına özen gösterildi. Günler sonra AVM'lere gelen vatandaşlar HES uygulaması olmadın alışveriş merkezine alınmadı. Vatandaşların AVM'lere alınması ile birlikte esnafta biraz olsun defes alma şansına kavuştu.





Alışveriş Merkezlerinin hafta sonu kapalı olmasından dolayı kademeli normalleşme süresi içerisinde AVM esnafı hafta içindeki müşterilerine yoğunlaşacaklarını kaydettiler.



Tam Kapanmadan çıkışta İstanbul trafiğinde de yoğunluk görünlüleri yaşandı. İBB Trafik Yoğunluk haritası yüzde 44'lara çıktı.