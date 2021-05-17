Yurt genelinde 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanan tam kapanma tedbirler bu sabah saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Kademeli normalleşme sürecine geçildi ve yürürlükteki birçok kısıtlama da gevşetildi.

TRAFİKTE YOĞUNLUK YAŞANDI

Sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 ile 05.00 arasına çekildi. Kısıtlamanın başlamasına saatler kala kent trafikte yoğunluk yaşandı.

Kısıtlamaya saatler kala trafik yoğunluğu arttı | Video

YOĞUNLUK YÜZDE 55'İ GÖRDÜ



İBB'ni trafik yoğunluk verilerine göre megakentteki trafik yoğunluğu saat 17.45 itibarıyla yüzde 55'e yükseldi. Toplu taşıma duraklarında ise insan yoğunluğu yaşandı.