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Giriş Tarihi: 17.5.2021 17:55 Son Güncelleme: 17.5.2021 18:04

Kısıtlamaya saatler kala trafik yoğunluğu arttı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Kısıtlamaya saatler kala trafik yoğunluğu arttı

Yurt genelinde uygulanan tam kapanma tedbirlerinin bu sabah itibarıyla son ermesiyle İstanbullular da yeni bir döneme girdi. Sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 ile 05.00 arasına çekildi. Kısıtlamanın başlamasına saatler kala megakentte trafik yoğunluğu yaşandı. Saat 17.45 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 55'e yükseldi. Kısıtlama öncesine evlerine yetişmek isteyen vatandaşlar ve tramvay duraklarında da yoğunluk oluşturdu.

Yurt genelinde 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanan tam kapanma tedbirler bu sabah saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Kademeli normalleşme sürecine geçildi ve yürürlükteki birçok kısıtlama da gevşetildi.

TRAFİKTE YOĞUNLUK YAŞANDI

Sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 ile 05.00 arasına çekildi. Kısıtlamanın başlamasına saatler kala kent trafikte yoğunluk yaşandı.

Kısıtlamaya saatler kala trafik yoğunluğu arttı | Video

YOĞUNLUK YÜZDE 55'İ GÖRDÜ

İBB'ni trafik yoğunluk verilerine göre megakentteki trafik yoğunluğu saat 17.45 itibarıyla yüzde 55'e yükseldi. Toplu taşıma duraklarında ise insan yoğunluğu yaşandı.

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Kısıtlamaya saatler kala trafik yoğunluğu arttı
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