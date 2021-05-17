MC Abdul’dan Batı’ya tokat gibi rap

Kendisine 'MC Abdul' ismini veren 12 yaşındaki Filistinli rapçi Abdurrahman İsrail zulmüne isyan ettiği şarkısıyla büyük ses getirdi. Gazze'de yaşayan çocuğun sosyal medyadan paylaştığı şarkısındaki "Filistin on yıllardır işgal altında. Ama yüzyıllardır bir vatan. Bu topraklar ailemin anılarıyla dolu. Bu barış sembolünü ekip büyüttüğü zeytin ağaçları insanların aç kalmayacağının temini. Kısıtlamalarla yaşamak, işgal ile bastırılmak. Acıyı mı görmek istiyorsun? İnsanların yüzlerine bir bak! Bildiğiniz tek evden kovulduğunu hayal edin. Küçük kız kardeşime bakıyorum. O bunu hak ediyor mu?" sözleriyle gerçekleri tokat gibi haykırdı.