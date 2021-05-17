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Giriş Tarihi: 17.5.2021

MC Abdul’dan ’ya tokat gibi rap

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
MC Abdul’dan Batı’ya tokat gibi rap
Kendisine 'MC Abdul' ismini veren 12 yaşındaki Filistinli rapçi Abdurrahman İsrail zulmüne isyan ettiği şarkısıyla büyük ses getirdi. Gazze'de yaşayan çocuğun sosyal medyadan paylaştığı şarkısındaki "Filistin on yıllardır işgal altında. Ama yüzyıllardır bir vatan. Bu topraklar ailemin anılarıyla dolu. Bu barış sembolünü ekip büyüttüğü zeytin ağaçları insanların aç kalmayacağının temini. Kısıtlamalarla yaşamak, işgal ile bastırılmak. Acıyı mı görmek istiyorsun? İnsanların yüzlerine bir bak! Bildiğiniz tek evden kovulduğunu hayal edin. Küçük kız kardeşime bakıyorum. O bunu hak ediyor mu?" sözleriyle gerçekleri tokat gibi haykırdı.
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MC Abdul’dan Batı’ya tokat gibi rap
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