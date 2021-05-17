PKK'nın elindeki yabancı çocuklara Batı seyirci!

TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASIYLA BEYİNLERİ YIKANIYOR

PKK/PYD-YPG'nin özellikle Kuzey Irak ve Suriye'deki kamplarında binlerce çocuğun örgütsel ideolojiyle yetiştirildiği biliniyor. Bölgedeki kaynaklardan alınan bilgilere göre, Batı Avrupa ülkelerinin söz konusu vatandaşlarını geri alma ve yeniden uyum yoluyla ıslah etmeye yönelik henüz ciddi ve istikrarlı işleyen herhangi bir programları ise bulunmuyor. Kamplarda bulunan çocukların PKK/PYD-YPG terör örgütü tarafından kendi propagandasıyla beyinlerinin yıkanması ve kendisine eleman temin etmek için kullanmasının, tehlikenin bir başka boyutu olarak ön plana çıkıyor.