Samsun Akademi Eğitimleri'nden 67 bin öğretmen faydalandı

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Samsun Maarif Hareketi kapsamında öğretmen ve yöneticilerin mesleki yeterliliklerini geliştirmenin yanında öğrencilerin ve ailelerin ihtiyacı olan bilgi, beceri ve eğitimleri il genelinde tek çatı altında toplayarak web sitesi üzerinden hızla başvuru yapmalarını sağlamak ve böylece ilin eğitim kaynaklarını etkili olarak kullanmak amacıyla proje başlatılan Samsun Akademi'de eğitimlerden 67 bin 780 kişi faydalandı.

Samsun Maarif Hareketi kapsamındaki Samsun Akademi çatısı altında; Öğretmen Akademi, Öğrenci Akademi, Veli Akademi ve Yönetici Akademi bulunmaktadır ve atölye, seminer, konferans, hizmetiçi eğitim faaliyetleri düzenleniyor. Eğitim faaliyetleri web sitesinde duyuruluyor ve katılımcılar kişisel hesaplarından girerek eğitimlere başvuruyor.

Her dönem başında ihtiyaç anketi uygulanarak katılımcıların ihtiyaç duydukları eğitim faaliyetleri belirleniyor ve eğitimlerin bu ihtiyaçlar doğrultusunda planlanmasına özen gösteriliyor. Ayrıca katılımcılar web sitesi üzerinden de diledikleri zaman eğitim isteğinde bulunabiliyor. 24 Nisan 2018 tarihinde Samsun Maarif Hareketi kapsamında başlatılan Samsun Akademi ilk eğitim faaliyeti ile web sitesine; 7 bin 240 Veli, 130 bin öğrenci, bin 760 yönetici, 19 bin 250 öğretmen üye oldu.

Ayrıca Samsun dışından Türkiye'nin çeşitli illerinde görev yapan 3 bin 660 öğretmen de siteye üye olarak eğitimlere katılma talebinde bulundu.

Samsun Maarif Hareketi kapsamında kurulduğu günden bu zamana kadar Samsun Akademi web sitesi üzerinden; 1459 eğitim faaliyeti düzenlenirken bu eğitimlerde 408 eğitmen görev aldı ve bu faaliyetlere 67.780 katılım oldu.

Düzenlenen eğitimlerde en çok talep konular, Zekâ Oyunları, Robotik Kodlama, Sanat, AB Projeleri, STEM, Web 2.0 Araçları, Spor, Oyun Temelli Eğitim ve Öğretmenlik Meslek Bilgisi oldu.

Bu zamana kadar Samsun Akademi'de gerçekleştirilen 1459 eğitimden 1396'si (%96'sı) mesai saatleri dışında gerçekleştirildi. Bu veri öğretmenlerin ihtiyaç duyduğu eğitim faaliyetlerine mesai kavramı gözetmeksizin katıldığını gösterdi.

Samsun Akademi projesi öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimine yenilikçi bir bakış açısı sunuyor. Bu bağlamda Millî Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Vizyon Belgesi'nde bulunan "Öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki̇ gelişimleri̇ yeniden yapılandırılması" hedefine ulaşılmasına da önemli katkılar sunuyor. Samsun Akademi projesinin getirdiği en önemli yenilik; il genelindeki eğitim faaliyetlerinin tek bir çatı altında toplanarak bir web sitesi üzerinden duyurusunun yapılması ve kolayca başvuru yapılması. Bunun yanında öğretmenler bu eğitimlere tamamen gönüllü katıldı.

Samsun Akademi'de MEB 2023 Vizyon Belgesi hedefleri doğrultusunda eğitimler düzenlenmesine hassasiyet gösteriliyor. Örneğin Vizyon Belgesi'nde bulunan;

• "Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere yönelik hizmetlerin kalitesi̇ artırılması" hedefine ulaşmak için öğretmenlere yönelik 22 eğitim faaliyeti düzenlendi. Bu kurslara 1072 Öğretmen katıldı.

• "Yeni kaynaklar ile öğrencilerin İngilizce konuşulan dünyayı deneyimlemesi sağlanması" hedefine için Erasmus+ ve eTwinning projeleri önemli kaynaklardır. Öğretmenlerin öğrencilerini bu kaynaklardan yararlandırabilmesi için öğretmenlere yönelik AB Projeleri ve eTwinning projeleri konusunda 99 eğitim faaliyeti düzenlendi. Bu kurslara 4.380 öğretmen katıldı.

• "Dijital becerilerin gelişmesi̇ için içerik geliştirilecek ve öğretmen eğitimi yapılması" hedefine ulaşmak için 336 kurs düzenlendi. Bu kurslara 13.400 öğretmen katıldı.

• "Erken Çocukluk Eğitim Hizmeti̇ Yaygınlaştırılması" hedefine ulaşmak için 22 kurs düzenlendi. Bu kurslara 1.572 öğretmen katıldı.

• "Yenilikçi̇ uygulamalara imkân sağlanması" hedefine ulaşmak için öğretmenlerin yenilikçi uygulamalarını, iyi örneklerini paylaştığı 14 faaliyet düzenlendi. Bu faaliyetlere 850 öğretmen katıldı.

• "Akademik bilginin beceriye dönüşmesi̇ sağlanması" hedefine ulaşmak için STEM Eğitimi, Tasarım ve Beceri Atölyeleri; önemli araçlardır. Tasarım ve Beceri Atölyelerinde görev alacak öğretmenlerin yetiştirilmesine yönelik ve STEM Eğitimi ile ilgili öğretmenlere yönelik 121 eğitim faaliyeti gerçekleştirildi. Bu eğitim faaliyetlerine 3.440 öğretmen katıldı.

Samsun Akademi eğitimleri pandemi döneminde de uzaktan eğitim ile devam ediyor.