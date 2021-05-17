Son dakika... Ali Babacan'ın ihanetine İYİ Parti neden suskun? Çarpıcı açıklamalar

BU İTTİFAKIN YAPISI İTİRAFLARLA ORTAYA ÇIKIYOR

"Aslında bir dizi itiraflara şahit oluyoruz. Daha önce Dursun Çiçek ve Gürsel Tekin'in itirafları. HDP'ye bakanlık verilmesi gibi vaatler. Özellikle Fatma Kurtulan'ın İYİ Partililere dönerek "Siz bizim sayemizde mecliste oturuyorsunuz" yaklaşımı CHP'nin vekil transferi ile İYİ Parti'ye bu olanağı sağlaması aslında başından beri nasıl bir ittifakın var olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla düşmanca bir siyaset yapılıyor hakikaten. Erdoğan düşmanlığı Türkiye düşmanlığına dönüşmüş vaziyette. Bu çerçevede muhtemel ittifaklarını açıklayacakları diğer partilerin genel başkanlarına da toz kondurmayıcı, koruyucu ve kollayıcı bir yaklaşım içerisinde hareket ediyorlar özenle.