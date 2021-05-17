Son dakika: Başkan Erdoğan duyurdu: Sofi Nurettin etkisiz hale getirildi

"PEK ÇOK SALDIRININ SORUMLUSUDUR"

Bu teröristin düzenlenen pek çok saldırının sorumlusu olduğunu aktaran Erdoğan, "PKK'nın en üst düzey yöneticilerinden olan Suriye kökenli bu terörist uzun süre örgütün sözde silahlı kanadının sorumluluğunu yürütmüştür. Çok kanlı eylemlerin faili olan bu terörist Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları'nda askerlerimize karşı yapılan pek çok saldırının da sorumlusudur" ifadelerine yer verdi.