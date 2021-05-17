Son Dakika Haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan toplantıda alınan kararları duyurmak için ulusa sesleniş konuşması yaptı.
ESNAFA DESTEK
Konuşmasına koronavirüsten başlayan Erdoğan, normalleşme sürecinde de vatandaşların dikkatli davranmasını istedi. Daha sonra esnafa destek paketini açıklayan Başkan Erdoğan, bu kapsamda esnafa 4 milyar 622 milyon liralık kaynağın karşılıksız olarak verileceğini bildirdi.
Son dakika: Başkan Erdoğan duyurdu: Sofi Nurettin etkisiz hale getirildi | Video
PKK'YA AĞIR DARBE
Başkan Erdoğan konuşmasında Türkiye'nin teröre karşı kararlı duruşunu da vurguladı. Operasyonlar kapsamında terör örgütü bitme noktasına gelirken, Erdoğan önemli bir haberi de vatandaşlarla paylaştı.
"SOFİ NURETTİN KOD ADLI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR"
Erdoğan, "PKK'nın üst düzey Suriye Genel sorumlusu Sofi Nurettin kod adlı terörist, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilmiştir." dedi.
"PEK ÇOK SALDIRININ SORUMLUSUDUR"
Bu teröristin düzenlenen pek çok saldırının sorumlusu olduğunu aktaran Erdoğan, "PKK'nın en üst düzey yöneticilerinden olan Suriye kökenli bu terörist uzun süre örgütün sözde silahlı kanadının sorumluluğunu yürütmüştür. Çok kanlı eylemlerin faili olan bu terörist Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları'nda askerlerimize karşı yapılan pek çok saldırının da sorumlusudur" ifadelerine yer verdi.