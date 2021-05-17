Son Dakika Haberi... Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini artıran koronavirüs salgını vaka ve vefat sayılarında rekor seviyelere ulaşmıştı. Vaka sayıları 60 bine kadar yükselirken, koronavirüsle mücadele kapsamında 29 Nisan 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma kararı alındı.
BAŞKAN ERDOĞAN ESNAFA DESTEK MÜJDESİ VERMİŞTİ
Kapanma bugün sabah 05:00'da sona ererken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan salgından kötü etkilenen esnafa destek olmaya devam edeceklerini duyurmuştu.
ESNAFA DESTEK PAKETİNİN DETAYLARI NETLEŞTİ
Başkan Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra gözler bugün yapılan Kabine Toplantısı'na çevrildi. Toplantı sona ererken Erdoğan ulusa seslenme konuşması yaptı. Esnafa destek paketinin de detayları netleşti.
BAŞKAN ERDOĞAN YENİ YARDIM PAKETİNİ DUYURDU
Esnafa salgın sürecinin başından bugüne kadar birçok desteğin sağlandığını vurgulayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yardım paketini duyurdu.
"2 GRUP HALİNDE DESTEK VERİLECEK"
Yeni destek paketini paylaşan Erdoğan, "Salgın nedeniyle işlerine ara veren esnaflarımıza 2 grup halinde destek verilecek" dedi.
1. GRUPTAKİ İŞLETMELERE 5'ER BİN LİRA VERİLECEK
Başkan Erdoğan açıklamasında, "Birinci grupta kahvehane, cafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri düğün salonları öğrenci yurtları, kantinler kırtasiyeler internet kafeler, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır.Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız" ifadelerine yer verdi.
Son Dakika Haberi... Başkan Erdoğan duyurmuştu! Esnafa destek paketinin detayları belli oldu | Video
2. GRUPTAKİ SEKTÖRLERE 3'ER BİN LİRA VERİLECEK
Erdoğan daha sonra ise "Destek vereceğimiz ikinci grupta ise bakım onarım tamirat, kaporta işleriyle uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar çilingirler, bakırcılar kalaycılar, ayakkabıcılar konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, züccaciyeciler, kurs işletmecileri yer almaktadır. Bu gruba berberler otobüsçüler, pazarcılar dahildir." şeklinde konuştu.
Başkan Erdoğan bu gruptaki işletmelere de bir defaya mahsus olarak 3 bin liralık hibe ödemesi yapılacağı aktardı.
TOPLAM 4 MİLYAR 622 MİLYON LİRA KARŞILIKSIZ VERİLECEK
Başkan Erdoğan 2 gruba toplamda 4 milyar 622 milyon liralık kaynağın karşılıksız olarak verileceğini vurguladı.