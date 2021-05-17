Son Dakika Haberi... Başkan Erdoğan duyurmuştu! Esnafa destek paketinin detayları belli oldu

1. GRUPTAKİ İŞLETMELERE 5'ER BİN LİRA VERİLECEK

Başkan Erdoğan açıklamasında, "Birinci grupta kahvehane, cafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri düğün salonları öğrenci yurtları, kantinler kırtasiyeler internet kafeler, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır.Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız" ifadelerine yer verdi.

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