Son dakika haberi: Kabine Toplantısı başladı! Gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı kararları ve sonuçlarına çevrildi

AŞI YAPTIRAN 65 YAŞA YASAK KALKTI: 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz aşısını yaptırmış olanlar, 18 yaş altı için herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak. Ancak bu gruplara şehir içi toplu taşıma yasak. Aşı olmayan 65 yaş ve üzeri ise hafta içi sadece 10.00-14.00 arasında sokağa çıkabilecek.