Son dakika haberi: Kabine Toplantısı başladı! Gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı kararları ve sonuçlarına çevrildi

Son dakika haberi: Tüm Türkiye'nin gözü-kulağı Kabine toplantısından çıkacak sonuçlarda. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine toplantısı saat 15.15'te başladı. Gündemde ise esnafa müjdeler var. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kontrollü normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte esnafa yönelik yeni destekleri açıklaması bekleniyor. Başkan Erdoğan Kabine toplantısı kararlarını toplantı sonrası millete yapacağı sesleniş konuşması ile duyuracak.
Türkiye, 1 Haziran'a kadar sürecek "kademeli normalleşme" dönemine girdi. Salgın sürecinde toplumun tüm kesimlerine yönelik destek paketlerini uygulamaya alan Türkiye'de kademeli normalleşme dönemine geçişle yeni destek paketlerinin açıklanması gündemde.
Alınan tedbirler dolayısıyla sıkıntı yaşayan kesimleri rahatlatıcı destek paketleri açıklayan Başkan Erdoğan'ın, bugün de Kabine Toplantısı'nın ardından yapacağı millete sesleniş konuşmasında esnafa yönelik yeni destekleri içeren müjdeler vermesi bekleniyor.
ESNAFA MÜJDELER GELECEK
A Haber Muhabiri Lamia Ayhan, TESK'in esnafın tüm borçlarının yıl sonuna kadar ertelenmesini istediğini hatırlatarak bu yönde bir müjde gelebileceğine işaret etti.
Lamia Ayhan, "Esnafa yönelik kamu bankaları tarafından destek paketleri açıklanmıştı. Yine müjdeler arasında bunun da olması ihtimali var. Ayrıca; üreticiye yönelik müjdeler de verilmesi bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanı da bayramdan sonra açıklanacağını söylemişti bu müjdelerin (çay, hububat, bakliyatta alım fiyatlarının açıklanması)" ifadelerini kullandı.
KONTROLLÜ NORMALLEŞME KURALLARI
HAFTA SONU KISITLAMASINA DEVAM: Sokağa çıkma kısıtlamaları hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma günleri 21.00'den başlayıp pazartesi saat 05.00'e kadar devam edecek. Bu tedbirler 1 Haziran'a kadar uygulanacak.
DÜĞÜN, NİŞAN VE KINA YOK: Evlendirme işlemleri sürecek. Ancak toplu düğün, nişan, kına yapılamayacak. Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri gibi sosyal koruma veya bakım merkezlerinde uygulanan ziyaretçi kısıtlaması devam edecek. Şehirlerarası karayolları üzerinde bulunan dinlenme tesisleri, yerleşim sahası içerisinde bulunanlar hariç konaklama tesislerinin içerisinde bulunan yeme-içme yerleri aynı masada aynı anda en fazla 2 kişiye servis açılması kaydıyla hizmet verebilecek.
TOPLU TAŞIMADA YÜZDE 50 SINIRI: Şehir içi ve şehirlerarası toplu taşıma araçları için uygulanan yüzde 50 kapasite sınırlamasına devam edileceği bildirilen genelgede, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler veya çocukların şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına müsaade edilmeyeceği kaydedildi.
SEYAHAT SERBESTLİĞİ: Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlaması yok. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde sadece zorunlu hallerde özel araçla seyahate izin verilecek.
YEME-İÇME YERLERİ PAKET SERVİSE DEVAM
Genelgeye göre, yeme-içme yerleri hafta içi günlerde 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 arasında sadece paket servis, hafta sonlarında ise 07.00-24.00 arasında sadece paket servis olarak hizmet verebilecek. 17 Mayıs-1 Haziran arasında gazino, taverna, birahane, nargile salonu veya kafeleri, sinema salonları, kahvehaneler, halı saha, yüzme havuzu, spor salonları, hamam, sauna ve masaj salonları ile tematik parklar ise kapalı olacak.
AŞI YAPTIRAN 65 YAŞA YASAK KALKTI: 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz aşısını yaptırmış olanlar, 18 yaş altı için herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak. Ancak bu gruplara şehir içi toplu taşıma yasak. Aşı olmayan 65 yaş ve üzeri ise hafta içi sadece 10.00-14.00 arasında sokağa çıkabilecek.
PAZAR YERLERİ HAFTA İÇİ AÇIK OLACAK
Son dakika genelgesine göre Pazar yerlerinin hafta içi günlerde 07.00-19.00 arasında faaliyet gösterebileceği, hafta sonları ise kurulmayacağı, online market ve yemek sipariş firmalarının hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 arasında evlere veya adrese servis şeklinde çalışabileceği, çay ocaklarının sadece esnafa servis yapabileceği belirtildi.
AVM'LER HAFTA İÇİ 10.00-20.00 ARASINDA AÇIK OLACAK
Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro ve ofislerin hafta içi 07.00-20.00 arasında faaliyet gösterebileceği anlatılan genelgede, AVM'lerin hafta içi 10.00- 20.00 arasında açık, hafta sonları kapalı olacağı, marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar dışındaki ürünlerin satışına hafta sonlarında da izin verilmeyeceği vurgulandı.
KAMUDA ESNEK MESAİYE DEVAM
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki mesai uygulamasının başlangıç ve bitiş saatlerinin 10.00-16.00 olarak uygulanacağının kaydedildiği genelgede, uzaktan veya dönüşümlü gibi esnek çalışma usullerinin uygulamasına devam edileceği kaydedildi.