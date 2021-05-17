Son dakika: İsrail'e silah satışını onaylamıştı! Biden'dan şaşırtan 'ateşkes' çıkışı

Gazetenin haberine göre, 5 Mayıs'ta Tel Aviv yönetimi ve Biden yönetimi arasında 735 milyon dolarlık silah anlaşması yapıldığını iddia etti. Gazete, söz konusu anlaşmayı ismi açıklanmayan bir Kongre üyesinin ifadelerine dayandırdı.