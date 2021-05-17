Son dakika: İsrail'e silah satışını onaylamıştı! Biden'dan şaşırtan 'ateşkes' çıkışı

Son dakika haberleri: ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefon görüşmesinde, bölgede ateşkes sağlanmasını desteklediğini bildirdi.
735 MİLYON DOLARLIK SİLAH SATIŞI
Öte yandan ABD medyasından Washington Post, başkan Joe Biden ve Tel Aviv yönetimi arasında, Gazze'ye yönelik saldırılar öncesinde 735 milyon dolarlık silah anlaşması yapıldığını iddia etti
Gazetenin haberine göre, 5 Mayıs'ta Tel Aviv yönetimi ve Biden yönetimi arasında 735 milyon dolarlık silah anlaşması yapıldığını iddia etti. Gazete, söz konusu anlaşmayı ismi açıklanmayan bir Kongre üyesinin ifadelerine dayandırdı.
"KANLI ELLERİNİZLE TARİH YAZIYORSUNUZ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'e zulümünü de sert sözlerle eleştirdi. İsrail'in katliamlarını görmezden gelen ABD'ye de seslenen Erdoğan, Biden'a; "Kanlı ellerinizle tarih yazıyorsunuz" ifadelerini kullandı.SON DAKİKA HABERİ: Başkan Erdoğan'dan Biden'a İsrail tepkisi! "Kanlı ellerinizle tarih yazıyorsunuz" Son dakika: ABD yönetiminden skandal karar! İsrail’e rekor silah satışı onaylandı