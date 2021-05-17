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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İsrail'e silah satışını onaylamıştı! Biden'dan şaşırtan 'ateşkes' çıkışı
Giriş Tarihi: 18.5.2021 00:33 Son Güncelleme: 18.5.2021 00:42

: 'e silah satışını onaylamıştı! 'dan şaşırtan 'ateşkes' çıkışı

AA
Son dakika: İsrail'e silah satışını onaylamıştı! Biden'dan şaşırtan 'ateşkes' çıkışı

haberleri: Başkanı Joe , Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefoında görüştü. Biden görüşmede, bölgede ateşkes sağlanmasını desteklediğini ifade etti. Öte yandan Washington Post, Washington yönetiminin 735 milyon dolarlık silah satışını onayladığını iddia etmişti.

Son dakika haberleri: ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefon görüşmesinde, bölgede ateşkes sağlanmasını desteklediğini bildirdi.

735 MİLYON DOLARLIK SİLAH SATIŞI

Öte yandan ABD medyasından Washington Post, başkan Joe Biden ve Tel Aviv yönetimi arasında, Gazze'ye yönelik saldırılar öncesinde 735 milyon dolarlık silah anlaşması yapıldığını iddia etti

Gazetenin haberine göre, 5 Mayıs'ta Tel Aviv yönetimi ve Biden yönetimi arasında 735 milyon dolarlık silah anlaşması yapıldığını iddia etti. Gazete, söz konusu anlaşmayı ismi açıklanmayan bir Kongre üyesinin ifadelerine dayandırdı.

"KANLI ELLERİNİZLE TARİH YAZIYORSUNUZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'e zulümünü de sert sözlerle eleştirdi. İsrail'in katliamlarını görmezden gelen ABD'ye de seslenen Erdoğan, Biden'a; "Kanlı ellerinizle tarih yazıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERİ: Başkan Erdoğan'dan Biden'a İsrail tepkisi! "Kanlı ellerinizle tarih yazıyorsunuz" Son dakika: ABD yönetiminden skandal karar! İsrail’e rekor silah satışı onaylandı

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Son dakika: İsrail'e silah satışını onaylamıştı! Biden'dan şaşırtan 'ateşkes' çıkışı
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