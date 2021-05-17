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Giriş Tarihi: 17.5.2021 16:17 Son Güncelleme: 17.5.2021 16:54

Son dakika: kuruldu! 'nin A takımı belli oldu

Son dakika: Memleket Partisi kuruldu! Muharrem İnce'nin A takımı belli oldu

Son dakika bilgisine göre CHP'den olaylı bir şekilde ayrılan 'nin kuruldu. Kuruluş dilekçesi Bakanlığa iletildi. Muharrem İnce partinin Genel Başkanı seçildi. Muharrem İnce'nin A Takımı da belli oldu. Parti Sözcüsü Gaye Usluer açıklamalarda bulundu. Ayrıca İnce'nin yarın detaylı bir basın açıklaması yapacağı belirtildi.

Son dakika... CHP'den ayrılarak yeni parti girişiminde bulunan Muharrem İnce'nin Memleket Partisi kuruldu. Kuruluş dilekçesi Bakanlığa iletildi. Muharrem İnce partinin Genel Başkanı seçildi.

PARTİNİN RENGİ MAVİ OLDU

Parti Sözcüsü seçilen Gaye Usluer, Mavi'nin partinin rengi olduğunu belirterek, MAVİ kelimesinin açılımının Memleket, Adalet, Vicdan ve İşsizlere iş olduğunu ifade etti. 82 kişilik Kurucular Meclisinin belirlendiğini söyledi.

SON DAKİKA: CHP'den ayrılan Muharrem İnce'nin açıkladığı'Memleket Partisi' resmen kuruldu!

İŞTE MYK'DAKİ İSİMLER

Usluer, Muharrem İnce'nin yarın gerçekleştireceği basın toplantısı öncesi basının sorularını cevaplamadı. Partisindeki görev dağılımını açıkladı.

Muharrem İnce Genel Başkan

Gaye Usluer Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü

Hakkı Akalın Genel Sekreter

Hüseyin Avni Aksoy Genel Başkan Yardımcısı

Özcan Özer Genel Başkan Yardımcısı

Mehmet Ali Çelebi Genel Başkan Yardımcısı ve Parlemento Sözcüsü

Mevlüt Dudu, Mert Ünlü, Yavuz Kayhan Yüreğir, Genel Sekreter Yardımcıları

Serkan Akgün, Genel Sayman

Ali Rıza Büyükuslu, İpek Özkan Sayan, Çiğdem Bayraktar Ör, Fatih Pala, Özgün Öztunç, Asuman Aligüven arkadaşlarımız Merkez Yönetim Kurulu üyeleri

Merkez Disiplin Kurulu Üyeleri ise, Mustafa Kemal Çiçek Disiplin Kurulu Başkanı

İlke Deniz Durda, Ayça Özsoy Sarıkamışlı, Muharrem Yıldız, Sıla Yavuz, Ender Ödem, Mustafa Çağlayan, Mustafa Laik Merkez Disiplin Kurulu Üyeleri

Genel Başkan Danışmanları ise, Yusuf Sel, Alper Karaoğlan, Gürbüz Evren, Burak Hasar, Ali Tunç Can, Mahir Bakan, Ahmet Özalp

MEHMET ALİ ÇELEBİ, ÖZCAN ÖZEL, HÜSEYİN BARANER...

Partinin kurucular kurulunda yer alan isimler arasında CHP'den istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel ve Gaye Usluer yer alırken, iş insanları Serkan Ufuk Akgün partideki tanınmış isimler oldu.

"MAVİ VATAN'I KAVRAYAMAYANLARLA YOLUMU AYIRIYORUM" DEMİŞTİ

Muharrem İnce ayrılırken CHP'ye şu sözlerle yüklenmişti; "(Mustafa Kemal) deyip, 'Mustafa Kemal Atatürk' diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. 'Ben askeri değilim, yoldaşıyım' diyenlerle yolumu ayırıyorum. Sen kimsin de yoldaşı oluyorsun. Anafartalar'da, Conkbayırı'nda, Dumlupınar'da var mıydın da yoldaşısın? İsmet Paşa yoldaşıydı, sen askerisin. Bu kadar basit. Grup Başkanvekilliği seçimini bile kaldırıp, atamayı getiren bu yönetimle, bu arkadaşlarla yollarımı ayırıyorum.

CHP aday yapmayınca başka partiden gidip aday olup, bugün CHP'yi yönetenlerle yolumu ayırıyorum. 50 yıl CHP'ye küfredip bugün sahte CHP'li olanlarla yolumu ayırıyorum. Geçmişte CHP aleyhine miting düzenleyip, bugün CHP'de yönetici olanlarla yolumu ayırıyorum. FETÖ'cüleri, Soros'çuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum.

'Ne işimiz var Libya'da' deyip, Mavi Vatan'ı kavrayamayanlarla yolumu ayırıyorum. 'Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım etti' diyenlerle yolumu ayırıyorum. Bu yönetimin değersizleştirdiği ilkeleri yaşatmak için bu arkadaşlardan ayrılıyorum.".

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Son dakika: Memleket Partisi kuruldu! Muharrem İnce'nin A takımı belli oldu
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