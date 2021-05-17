Spor Salonları ve yüzme havuzları ne zaman açılacak? Spor Salonları ve yüzme havuzları için Kabine sonuçları bekleniyor

Ülkemizde 1 yılı aşkın bir süredir etkilerini gösteren corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika haberleri peş peşe geliyor. Bugün sona eren tam kapanma sokağa çıkma yasağı uygulaması sonrasında Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleşen kabine toplantısı (bakanlar kurulu) sonrasında alınacak kararlar ve spor salonları ve yüzme havuzları ile ilgili çıkacak sonuçları öğrenmek isteyenler yoğun olarak Spor Salonları ve yüzme havuzları ne zaman açılacak? sorusuna cevap aramayı sürdürüyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı son dakika sonuçları ile kamuoyu tarafından merak edilen spor salonları ve yüzme havuzları ne zaman açılacak? sorularına ilişkin yanıtları şu şekilde;
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü kabine toplantısı sonrasında ulusa sesleniş konuşmasıyla alınan yeni kararları kamuoyuna duyuruyor. Spor Salonları ve yüzme havuzlarına ilişkin herhangi bir karar olması durumunda tüm detaylarıyla burada yer alacak.
İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak. İçişleri Bakanlığı Genelgesi'nde, "Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve salgının seyrinde yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'ten 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00'e kadar uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde ilgili tedbirlerin hayata geçirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir." ifadeleri yer aldı. Sokağa çıkma yasağı saatleri ve seyahat kısıtlaması ile ilgili detaylar da yeni genelgeyle birlikte belli oldu.
Genelgeye göre, yeme-içme yerleri hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis, hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis olarak hizmet verebilecek.
Diğer işyerleriyle ilgili olarak ise, 17 Mayıs-1 Haziran arası kademeli normalleşme döneminde gazino, taverna, birahane, nargile salonu veya kafeleri, sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe veya salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, halı saha, yüzme havuzu, spor salonları, hamam, sauna ve masaj salonları, lunaparklar ile tematik parklar gibi işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edileceği bildirildi.