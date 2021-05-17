Spor Salonları ve yüzme havuzları ne zaman açılacak? Spor Salonları ve yüzme havuzları için Kabine sonuçları bekleniyor

Ülkemizde 1 yılı aşkın bir süredir etkilerini gösteren corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika haberleri peş peşe geliyor. Bugün sona eren tam kapanma sokağa çıkma yasağı uygulaması sonrasında Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleşen kabine toplantısı (bakanlar kurulu) sonrasında alınacak kararlar ve spor salonları ve yüzme havuzları ile ilgili çıkacak sonuçları öğrenmek isteyenler yoğun olarak Spor Salonları ve yüzme havuzları ne zaman açılacak? sorusuna cevap aramayı sürdürüyor.

SON DAKİKA - SPOR SALONLARI VE YÜZME HAVUZLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı son dakika sonuçları ile kamuoyu tarafından merak edilen spor salonları ve yüzme havuzları ne zaman açılacak? sorularına ilişkin yanıtları şu şekilde;