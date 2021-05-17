Tam kapanma sona erdi... İstanbul'a dönüş başladı

Son aylarda Koronavirüs vakalarındaki artış hızının kritik seviyeleri görmesiyle tüm yurtta 17 gün süren tam kapanma tedbirleri alınmıştı. Bu sabah saat 05.00 itibarıyla tam kapanma tedbirleri sona erdi ve Kontrollü Normalleşme dönemine girdi.

İSTANBUL'A GERİ DÖNÜŞ BAŞLADI

Tam kapanma öncesinde kısıtlamaları memleketlerinde geçirmek isteyen birçok İstanbullu yollara dökülmüş ve İstanbul'u terk etmişti. Tam kapanmanın sona ermesiyle 17 günlük aranın ardından İstanbul'a dönüş başladı hem araç trafiği hem de insan yoğunluğu artmaya başladı. Havaalanları ve otogarlarda da insan yoğunluğunun arttığı kaydedildi.

YOĞUNLUK YÜZDE 42'YE YÜKSELDİ

İstanbullu günler sonlar işbaşı yapabilmek için yollara döküldü. Köprü giriş çıkışları, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu olmak üzere megakentin birçok noktasında trafik yoğunluğu oluştu. Kent genelindeki trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 42 olarak kayıtlara geçti.