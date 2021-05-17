Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Tam kapanma sona erdi... İstanbul'a dönüş başladı
Giriş Tarihi: 17.5.2021 09:45

Tam kapanma sona erdi... 'a dönüş başladı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Tam kapanma sona erdi... İstanbul'a dönüş başladı

ile mücadele kapsamında alınan 17 günlük tam kapanma tedbirleri saat 05.00 itibarıyla sona erdi ve Kontrollü Normalleşme dönemine girildi. Sokağa çıkma kısıtlamasının geri geride kalmasıyla 'da alışılan trafik manzaraları da geri geldi. Sabah saatlerin de megakentte trafik yoğunluğu yüzde 42 olarak ölçüldü.

Son aylarda Koronavirüs vakalarındaki artış hızının kritik seviyeleri görmesiyle tüm yurtta 17 gün süren tam kapanma tedbirleri alınmıştı. Bu sabah saat 05.00 itibarıyla tam kapanma tedbirleri sona erdi ve Kontrollü Normalleşme dönemine girdi.

İSTANBUL'A GERİ DÖNÜŞ BAŞLADI

Tam kapanma öncesinde kısıtlamaları memleketlerinde geçirmek isteyen birçok İstanbullu yollara dökülmüş ve İstanbul'u terk etmişti. Tam kapanmanın sona ermesiyle 17 günlük aranın ardından İstanbul'a dönüş başladı hem araç trafiği hem de insan yoğunluğu artmaya başladı. Havaalanları ve otogarlarda da insan yoğunluğunun arttığı kaydedildi.

YOĞUNLUK YÜZDE 42'YE YÜKSELDİ

İstanbullu günler sonlar işbaşı yapabilmek için yollara döküldü. Köprü giriş çıkışları, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu olmak üzere megakentin birçok noktasında trafik yoğunluğu oluştu. Kent genelindeki trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 42 olarak kayıtlara geçti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tam kapanma sona erdi... İstanbul'a dönüş başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA