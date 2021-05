Uzman isim değerlendirdi: Filistinlilere çok şey borçluyuz

Son dakika haberi... Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından Dr. Öğr. Üyesi Tuba Hacer Korkmaz moderatörlüğünde düzenlenen konferansa konuk olan Ortadoğu uzmanı ve yazar Zahide Tuba Kor, Filistin'deki son gelişmeleri değerlendirdi.

ON BİNLERCE AİLE EVSİZ KALDI

Mescid-i Aksa'da ve Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki olayların daha önce defalarca yaşandığını, Filistinlilerin on yıllardır hukuki davalarla evlerinden çıkarıldığını belirten Zahide Tuba Kor, "Silvan Mahallesi'nde, Kudüs ve çevresinde, Batı Şeria'da, İsrail'in kendi içindeki Filistin toplumunun yaşadığı yerlerde on yıllardır aynı yöntemlerle evleri boşaltılan on binlerce aile oldu. Bu sene Ramazan ayı 14 Mayıs 1948 Nekbe'nin (zorunlu göç- büyük felaket) ve İsrail'in kuruluşunun yıl dönümü, Yahudi fanatik tapınakçılarının inanışına göre Tevrat'ın iniş bayramı/Şavuot kutlamaları gibi onlar için önemli günlere denk geldi. Yahudilerle Müslümanların dini günlerinin örtüşmesi bu şiddeti daha da arttırdı" diye konuştu.