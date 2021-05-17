Uzman isim değerlendirdi: Filistinlilere çok şey borçluyuz

"KUDÜS FİLİSTİNLİLERİ BİRLEŞTİRDİ"

Filistinlilerin direnişinin İsrail'in planladığından daha büyük çaplı ve uzun süreli olduğunu dile getiren Zahide Tuba Kor, inançlı-inançsız, solcu-sağcı, Müslüman-Hristiyan tüm Filistinlilerin kenetlendiğine işaret ederek şunları kaydetti:

"İsrail'in 1948'den beri Filistin'e uyguladığı ana siyaseti böl ve yönettir. Batı Şeria, Gazze, Kudüs ve İsrail'in içindeki Filistinlileri birbirine karşı kullanmıştır. Aslında Filistinlilerin son yüz yıl boyunca bu kadar kenetlenmeleri ilktir. Burada İsrail'in güvendiği bir şey daha vardı. Ramazan'da olaylar olurken Batı Şeria'daki Filistinliler Mescid-i Aksa'ya çok az gidebildi. Çünkü İsrail iznine bağlıydı. Peki Kudüs'ün yardımına kim geldi? İsrail'in içindeki Filistinliler... Onların birçoğu İsrail eğitim sistemi ve hayat tarzı içinde sekülerleşmiştir. İsrail'in beklemediği şey de tam bu oldu. Kudüs Filistinlileri birleştirdi."