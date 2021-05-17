Yeni genelge ile okullar açıldı mı, ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman yüz yüze eğitime dönecek?

Okullarda yüz yüze eğitime ilişkin detaylar kademeli normalleşmenin ilk gününde daha gündemdeki yerini aldı. Tam kapanma süreci bugün itibarıyla ülke genelinde sona ererken ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin yüz yüze eğitime döneceği tarih merakla beklenirken konuya dair son durum yayımlanan genelge ile belli oldu. "Okullar ne zaman açılacak, 17 Mayıs'tan sonra ilkokul, ortaokul ve liseler okula gidecek mi?" soruları öğrenci ve veliler tarafından yanıt arıyor. İşte Okullar ne zaman açılacak sorusuna ait son dakika gelişmeleri…
17 MAYIS'TAN SONRA OKULLAR AÇILDI MI?
İçişleri Bakanlığı genelgesinde, kreşler ve anaokullarının faaliyetlerine devam edebilecekleri belirtilirken, diğer kademelerdeki eğitim için MEB'in açıklamasına uygun hareket edileceği açıklandı.
Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitime geçişin ayrıntılarını paylaştı. İşte o açıklama;
BUGÜNDEN İTİBAREN YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLAYACAK OLAN SINIFLAR
"Ülkemiz genelinde Covid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında bugünden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecektir.
Diğer kademelerdeki resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecektir.
Resmi ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında bugünden itibaren "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu"ndaki koşullara uyulması şartıyla yüz yüze eğitime başlanabilecektir.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Bu kapsamdaki öğrenci, öğretmen ve eğitim çalışanlarımızın salgın kısıtlamalarından etkilenmemesi için gerekli kolaylık, Valiliklerimiz tarafından sağlanacaktır.
1 Haziran Salı gününden itibaren yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, bu tarih öncesinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır."