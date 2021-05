Yüreğine sağlık Hüsna!

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun propaganda videosuna karşı Filistin'deki gerçeklerin ne olduğunun anlatıldığı bir video hazırlayan Zeynep Hilal Demirci, sosyal medyada Gazze için adalet haykırışının fitilini yakmıştı. Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı birinci sınıf öğrencisi Hüsna Kar da (20) işgalci İsrail'in Gazze bombardımanı sonrası bina enkazı üzerinde oturan Filistinli küçük kızın fotoğrafını görünce 'Bu acıyı ve haksızlığı dünyaya antalmak için Ben ne yapabilirim' diye düşündü. Filistinli küçük çocuğun arkasına Mescid-i Aksa'yı, ait olduğu o sıcak ve mutlu evinin penceresini çizen Kar, bunu sosyal medyadan paylaştı.SABAH'a konuşan Hüsna Kar, "O çocuk bombardıman altında olmamalıydı. Elinde tuttuğu bebeğin kafası yere düşmüş ya, o bile o kadar üzücüydü ki, onu bile ufaktan kaldırmak istedim. Ona ulaşmak, zulümden kurtarmak istedim" dedi. Hobi olarak yaptığı dijital çizimlerini Filistinli küçük çocuk için kurduğu hayali fotoğraf karesiyle birleştirmeye karar veren Kar, Filistinli çocuğun olması gerektiği yerde özgürce oturduğunu gösteren bir çizim yaptı.Bir çizim tabletim vardı. Dedim ki 'Bu çocuğun yeri burası olmamalı!' Olması gerektiğini istediğim yeri çizerek kendi çapımda küçük bir şey yaptım. Bu çocuklar zorluklarla başa çıkmaya çalışıyorlar. Elindeki oyuncağıyla aslında olmaması gereken yerde oturan kız çocuğunu, ait olduğu o sıcak ve mutlu evinin penceresinde çizmek istedim. Sonra sosyal medyada paylaştım. Filistin'deki zulme kendi tepkimi elimden geldiğince ortaya koymak istedim. Hangi taşı atabiliyorsak o taşı atacağız." dedi ve ekledi: Küçükken çok anlam veremesem de şu an oraya atılan bir bomba, herhangi bir saldırı sanki bana yapılmış gibi hissediyorum. Bu yüzden aslında bu zulmü kınamak için Müslüman olmanız gerekmiyor sadece, insan olan herkesin bir tepki vermesi gerektiği görüşündeyim.BOĞAZİÇİ Üniversitesi öğrencisi Zeynep Hilal Demirci'nin (22) İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu sosyal medyada 'tuş' eden videosu uluslararası medyanın da gündemine oturdu. Twitter'da 200 takipçisi olan Zeynep, 1.9 milyon takipçisi bulunan Netanyahu'nun paylaşıma cevap vererek Gazze, Yafa, Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'ta tüm Müslümanlar'ın saldırı altında olduğunu tüm çıplaklığıyla dünyaya göstermişti. Genç kızın, "Ok. I am sharing the truth - Tamam, gerçeği paylaşıyorum" başlıklı videosu 2.2 milyon kişi tarafından görüntülendi. Dünya medyası haberlerinde "Bir Türk aktivist, Netanyahu'nun yalanlarını aynı yöntemi kullanarak açığa çıkardı ve vicdanların sesi oldu" ifadelerini kullanıldı.