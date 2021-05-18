5 ayda 1070 terörist

MilliSavunma Bakanı Hulusi Akar, TSK komuta kademesi ile video konferans toplantısı yaptı. Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde eş zamanlı başlatılan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarının, zorlu arazi koşullarına rağmen planlandığı şekilde başarıyla devam ettiğini belirten Akar, "Şu ana kadar yapılan çalışmalarda, 113 terörist etkisiz hale getirildi. Bununla birlikte 107 mağara ve sığınak tahrip edildi. 1 Ocak'tan bugüne kadar 1070 terörist etkisiz hale getirildi" diye konuştu. ANKARA