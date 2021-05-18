8 ilde Balıkesir merkezli terör operasyonu: 13 gözaltı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığının, PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve terör örgütü ile ilişkisi olduğu değerlendirilen şüphelilerin finans faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda terör örgütünün cezaevi yapılanmalarıyla irtibatı olan ve hükümlü- tutuklu terör örgütü üyelerine finans sağladıkları değerlendirilen 13 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında 8 ilde Balıkesir merkezli olarak operasyon düzenlendi.

8 İLDE ŞAFAK OPERASYONU

Şafak vakti eş zamanlı olarak operasyonun düğmesine basan güvenlik güçleri; Adana 1, Ağrı 1, Balıkesir 5, Bilecik 1, Bitlis 1, Hakkari 1, İstanbul 2 ve Siirt'te 1 kişi olmak üzere 13 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerle birlikte birçok silah, mühimmat ve çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçirildi.