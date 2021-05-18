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Giriş Tarihi: 18.5.2021 12:14

'de ele geçirilen 1,5 ton uyuşturucu 'na getirildi

BEKİR COŞKUN
Akdeniz'de ele geçirilen 1,5 ton uyuşturucu Mersin Limanı'na getirildi

açıklarında operasyon düzenlenen gemide ele geçirilen 1,5 tonun üzerinde esrar 'na getirildi.

Suriye açıklarında operasyon düzenlenen gemide ele geçirilen 1,5 tonun üzerinde esrar Mersin Limanı'na getirildi.

Sahil Güvenlik, Emniyet, Narkotik-Havacılık İHA-Özel Harekat birimlerince, Suriye açıklarında, uluslararası sularda Türkiye'ye uyuşturucu getirilen gemiye operasyon düzenlendi.

Operasyonda ele geçirilen 1.5 tonun üzerinde esrar, Mersin Limanı'na getirilerek basın mensuplarına gösterildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, Suriye açıklarında bir gemiye uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini duyurarak, "Sahil Güvenlik, Emniyet, Narkotik-Havacılık İHA-Özel Harekat birimlerimizce, Suriye açıklarında, uluslararası sularda büyük bir başarıya imza atıldı. Müdahale edilen gemide, 1.5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi. Allah nazardan korusun" ifadesini kullanmıştı.

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Akdeniz'de ele geçirilen 1,5 ton uyuşturucu Mersin Limanı'na getirildi
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