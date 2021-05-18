Alkollü şahıs camla bekçiyi boynundan yaraladı! Ayağından vurularak durduruldu

BAŞKA BİR BEKÇİYE DAHA SALDIRINCA AYAĞINDAN VURULDU

Belgin, " O durum olunca bekçide silahını alarak uzaklaşması için yere doğru sıktı. Bir bekçiye de saldırmak istedi, o da ayağına doğru sıkınca, şişeyi yere düşürdü. Ondan sonra etkisiz hale getirdiler. Bende yanına gittim, sen ne yapıyorsun dedim. Diğer polisler gelince şahsı etkisiz hale getirdiler. Ambulans çağrıldı, şahıs ondan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bekçiye de sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapıldı" ifadelerine yer verdi.